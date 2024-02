«Til justisdepartementet v/ statsråd Emilie Enger Mehl

Brev ang. kritisk situasjon rundt ungdoms- og gjengkriminalitet i Akershus

Oslo og Øst er politidistriktene som topper statistikken med unge gjerningspersoner i Norge. Volden blir grovere, kriminaliteten mer alvorlig, og lovbryterne blir yngre. Ordførere og fylkesrådet i Akershus er bekymret over utviklingen, og frykter at politiet kan miste oversikt over de ulike miljøene. Dagens ressurssituasjon i politiet i regionen er for dårlig. Fra og med 12. februar står bla. Lillestrøm politistasjonsdistrikt uten operative forebyggere. Vi oppfordrer sterkt til å styrke det forebyggende arbeidet i regionen før det er for sent.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har uttalt i politisk kvarter 15.01 at hun er opptatt av å skjerme forebyggende enheter i Oslo Øst, men utfordringene med ungdoms- og gjengkriminalitet er store også utenfor Oslo Øst. I Akershus har ordninger med skolekontakter som operative forebyggere blitt kuttet. Uten skolekontakter vil politiet miste en enkel vei inn for å få oversikt over ungdomsmiljøet, og hva som rører seg. Forebyggende politiarbeid er vårt viktigste verktøy for å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet.

Dette er våre elever og innbyggere. Situasjonen er i ferd med å bli uholdbar, og vi må ta grep for å sikre politiets ressurssituasjon. Forebyggende arbeid er grunnleggende for trygge oppvekst- og lokalmiljø, og for å forhindre ungdom å havne i kriminelle miljøer. I Øst politidistrikt alene har det vært en øking i ungdomskriminaliteten med 37% sammenlignet med fjoråret, økningen er størst blant de aller yngste.

Justis- og beredskapsdepartementet varslet i en pressemelding 14.02 at revidert nasjonalbudsjett for 2024 vil inneholde 635 millioner kroner i økte midler til en styrking av politiet. Av disse midlene er det tydelig at ressurser til forebyggende arbeid i Øst politidistrikt må prioriteres.

Ordførere og fylkesråd i Akershus etterlyser grep fra justis- og beredskapsministeren, og håper det vil bli tilrettelagt for at politiet kan drive mer forebyggende arbeid i alle utsatte områder.

Dette er en svært viktig sak for vår region. Vi ønsker derfor om et møte med justis- og beredskapsministeren.»