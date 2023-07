– Sitter med alt ansvar

Det er en travel dag på asfalten sør for Bergen sentrum.

Kontrollører følger trafikken med argusøyne og jevnlig vinkes kjøretøy inn til siden.

Bilene som denne ettermiddag sjekkes nærmere er ikke tilfeldig utvalgte.

– Vi velger ut varebiler under 3,5 tonn, forklarer Eirin Frigård, nestleder ved A-krimsenteret Vestland.

Utnytter sårbare

Arbeidslivskriminalitet påfører samfunnet et tap på opp mot mange milliarder hvert år.

Kriminelle aktører har infiltrert varebilbransjen, ifølge politiet. Her tjenes det penger alt fra varetransport til ulike budtjenester.

Utlendinger er ofte villige til å ta arbeid som er dårligere betalt enn det som er vanlig i Norge. De kjenner ikke det norske samfunnet og blir derfor bevisst utnyttet av useriøse arbeidsgivere.

STOPP-AKSJON: Denne torsdagen jakter A-krim på kriminelle aktører i varebilbransjen. Aksjonen ble ledet av Eirin Frigård, nestleder ved A-krimsenteret Vestland. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Noen utlendinger som kommer til Norge tror de skriver under en ansettelseskontrakt når de blir tilbudt jobb, men i realiteten registrerer de et eget firma, et såkalt enkeltpersonforetak, og sitter dermed med alt ansvar, sier Frigård.

Ved å skyve «ansvaret» over på den ansatte, slipper den «reelle» arbeidsgiver unna arbeidsgiveransvaret, ansvar for skattetrekk og kan samtidig omgå arbeidsmiljøloven som setter krav til blant antall timer en kan jobbe.

STORAKSJON: A-krimsenteret er et tverretatlig samarbeid mellom skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og Nav. I tillegg samarbeider de tett med andre etater som Statens vegvesen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Økokrim: – Må reguleres bedre

Godstransport med varebiler inntil 3,5 tonn er uregulert. Det vil si at det ikke er krav til minstelønn, hviletid eller kjøreløyve.

Dermed kan ikke myndighetene kontrollere kjøretøyene like effektivt som ved tyngre kjøretøy.

Dette vet kriminelle å utnytte.

Økokrim mener det nå er på høy tid at varebilbransjen under 3,5 tonn reguleres strengere:

– Vi tenker vi må ta i bruk det som er mulig av virkemidler. De som kjører bilene, bør få allmenngjort lønn. Vi må sørge for at det opprettes løyveordninger, og at vi kan følge med på kjøre- og hviletider, sier assisterende sjef for Økokrim, Inge Svae-Grotli.

FOKUSERER PÅ GODSTRANSPORT: Økokrim mener varebilbransjen, under 3,5 tonn må reguleres strengere slik at en bedre begrenser omfanget av arbeidslivskriminalitet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Skryter av Posten



– Det er veldig viktig at vi får med oss de store aktørene, altså oppdragsgiverne som bestiller disse tjenestene, de har et stort ansvar, mener Svae-Grotli.

Økokrim er godt fornøyd med aktører som Posten, Bring og Post Nord som har tatt grep de siste årene.

– Både ved at de bruker egne ansatte, de sørger for å ha skikkelige biler og skikkelige arbeidsvilkår, påpeker Svae-Grotli.

Bedre infoutveksling

I mange år var etaene forhindret i å dele og samkjøre informasjon om kriminelle aktører. Det vil si at eksempelvis kunne ikke skatteetaten dele info fritt med politiet eller andre etater.

Lovverket satte rett og slett en stopper for dette.

– Nå har vi fått en egen forskrift som gjør det mulig å dele mer informasjon innenfor arbeidslivskriminalitet, opplyser Svae-Grotli.

Dette har allerede begynt å gi resultater.

Økokrim mener også at selskapene som benytter varebiltjenester, må pålegges et større ansvar.

– Det være at oppdragsgivere må ha form for påseplikt, når man kjøper tjenester av underleverandører.

Stikker av

Tilbake på asfalten i Bergen:

Noen kjøretøy ønsker ikke å bli kontrollert. De gir gass, i stedet for å svinge inn til siden.

– Ja, tre kjøretøy har stukket av, bekrefter Frigård.

Aksjonsgruppen som er på plass hanker inn varebiler på rekke og rad. De sluses gjennom en grundig kontroll hvor både politiet, NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen er med.



MOBILT KONTOR: Lynkjapt sjekkes identitet, registreringsnummer og en rekke opplysninger innhentes. I løpet av noen timer kontrolleres 140 kjøretøy. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi ser etter aktører som står bak svart arbeid og som utnytter sårbare arbeidstakere. I tillegg vet vi fra fra tidligere saker at det har skjedd omfattende og organisert trygdebedrageri innen denne bransjen, forklarer Frigård.



De har rigget seg til med PC-er. Lynkjapt sjekkes identitet, registreringsnummer og en rekke opplysninger innhentes.

I løpet av noen timer kontrolleres 140 kjøretøy.



Førerkort og identitetspapirer sjekkes, kjøretøyene kontrolleres og førere og sidemenn sjekke opp mot politiets registre.

KONSEKVENSER: – Vi har gjort en del graverende funn i dag, vi snakker om mulige strafferettslige konsekvenser her, forklarer Frigård. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Alt skjer mens de ulike kontrollørene er online.

Frigård forklarer at det er mistanke om flere forhold og at a-krim- kontrollørene i noen tilfeller har fått inn «svært relevant informasjon».

– Dette til bruk i andre a-krimrelaterte saker vi allerede jobber med i a-krimsenteret, sier Frigård.

– Brudd

De siste årene har varebilbransjen vært i sterk vekst, blant annet fordi flere bestiller varer og tjenester på nett.

Politiet og kontrolletatene har gjennom etterretning, etterforskning og kontroller avdekket omfattende kriminalitet i varebilbransjen.

FORTVILET: Flere varebilsjåfører fikk forelegg og noen kjøretøy ble avskiltet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det var flere konkrete brudd som ble avdekket og sanksjonert på stedet. Dette særlig opp mot Statens vegvesen og politiets del av kontrollen. Utover dette har vi også mistanke om flere forhold som faller inn under det kriminalitetsbildet vi ser innenfor a-krim i varebilbransjen, sier Frigård.



FORNØYD: Eirin Frigård mener denne typen kontroller vil redusere kapasiteten til kriminelle aktører i denne varebilbransjen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– I tillegg har vi gjennom aksjonen og noen av de bilene vi har stoppet, fått inn svært relevant informasjon til bruk i andre a-krimrelaterte saker vi allerede jobber med i senteret, sier Frigård.

– Aksjonen er særlig viktig for det forebyggende arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. Vi vet at det at vi er synlig og foretar kontroller, vil kunne bidra til å redusere kapasiteten til de kriminelle aktører i denne bransjen, sier Frigård.