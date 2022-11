Siste høstuke: Slik blir været

Første advent er rett rundt hjørnet, og snart teller kalenderen desember.

Været over diverse steder i landet har de siste ukene vært preget av både varmerekorder og farevarsel om snø.

De siste dagene i novembermåned vil stort sett by på mildvær over hele landet.

– Det er ingen steder det er spesielt kaldt, sier Storm-meteorolog Roar Teigen.

Ifølge meteorologen vil det bli vått i Sør-Norge denne helgen. Nedbøren vil fortsette på Sørlandet og Østlandet i starten av neste uke.

Lørdag er det smågrått i Sør-Norge, og søndag kommer det en kraftig front med en god del nedbør.

– Den nedbøren kommer stort sett som regn i lavlandet, og som til dels sludd nord på Østlandet, sier meteorologen.

På Jæren og sørvest i Agder vil det komme mye nedbør de neste 12 timene. Han forteller at man kan vente seg mellom 25 til 40 millimeter nedbør.

Snø i vestlige fjellområder

Snøgrensen ligger stort sett fra 500 til 800 meter.

– I fjellovergangene kan det fort bli vanskelige kjøreforhold. Det blir en god del vind og sterk kuling i vestlige fjellområdet, slik som Hardangervidda og Hemsedal, sier han.

SNØKAOS: Tirsdag denne uken var over 2000 husstander i Agder uten strøm fordi tung, våt snø bøyde trær over linjene. Slik så det ut på Birkenes tirsdag ettermiddag mye våt snø på linjene. Foto: Agder Energi Nett / NTB

Opphold i nord

I Nord-Norge står litt det hyggeligere til.

– I Nord-Norge er det hovedsakelig oppholdsvær. Det kan komme litt nedbør i Lofoten og Vesterålen, men det er generelt oppholdsvær og mildt.

Fra midten av neste uke vil det bli oppholdsvær i store deler av landet. Samtidig vil det kunne bli kaldere.

– Sørlandet kan typisk få sludd og snø, men ellers blir det lite nedbør og mer vinterligere temperaturer over hele landet. Det vil trolig vare frem til neste helg, sier han.

Flom og skogbrann

Nettstedet Varsom sendte fredag ut farevarsel for flom for deler av Skagerrakkysten. Det skyldes at det har vært mye nedbør i lang tid, og det er mer i vente.

– Naturen er mettet, og trolig er elver og bekker fulle, forklarer meteorologen om flomvarselet.

Samtidig understreker han at det er tørt i Møre og Romsdal og Trøndelag, der det tidligere denne uken har blitt sendt ut varsel for skogbrannfare.

Lørdag formiddag varslet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at de setter inn skogbrannhelikopter på Værnes.

– Det er ganske store kontraster på relativt små distanser, sier Teigen.

Hvit jul?

Forsker ved NORCE og Bjerknessenteret, Erik Kolstad, synes det er for tidlig å melde om vi vil få en hvit jul eller ei.

– Desember i gjennomsnitt ser foreløpig ut til å bli ganske mild. De stedene der det normalt ikke er hvit jul, vil det bli enda litt lavere sannsynlighet for hvit jul, sa Kolstad til TV 2 tidligere denne uken.

Befinner du deg på fjellet, er selvsagt sjansen større for at du kan base i snøen.

– Der det pleier å snø i desember, som i høyfjellet, vil det nok fremdeles snø, sa Kolstad.