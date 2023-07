Sissel tar drastisk økonomisk grep

REGNINGER: Da prisene i samfunnet steg og rentehevningene begynte å komme, ble det vanskelig for tobarnsmoren Sissel Lakselv å betjene boliglånet. Hun valgte å selge huset. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Stadig flere nordmenn har vansker med å betale boliglånet. Da utgiftene ble for store, valgte Sissel Lakselv å selge huset sitt.

Etter at Norges bank slo til med en dobbelt renteheving i juni, er styringsrenten på 3,75 prosent, det høyeste nivået siden 2008.

Nå sliter stadig flere nordmenn med å betale boliglånet.

For tobarnsmoren Sissel Lakselv i Brønnøysund gikk det så langt at hun så seg nødt til å selge unna huset og gå inn på leiemarkedet.

– Vi har ikke halv pris

På ett år opplevde Lakselv, som jobber som miljøarbeider, at de månedlige utgiftene steg med nesten 8000 kroner.

Flere ganger fikk hun purringer på regninger, og 45-åringen begynte å frykte at boligen til slutt ville bli tvangssolgt.

FLYTTER UT: Dagene i den gamle boligen går mot slutten for Sissel Lakselv. For å få bukt med de økende utgiftene og kvitte seg med lån, har hun solgt huset. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Da en mulig kjøper dukket opp, valgte Sissel å selge unna huset hun hadde bodd i siden 2005, uten megler og til en relativt lav pris.

– Vi som bor alene har ikke halv pris på strømregninger eller forsikring. Vi betaler like mye og for mange er det en veldig tung situasjon.

I huset i Brønnøysund bor hun med døtrene på snart 12 og 16 år.

– Som aleneforsørger er det veldig krevende og frustrerende, men samtidig god læring. Man lærer å stå alene om å kunne takle situasjonene med uforutsette regninger og prioriteringer. Jeg har ingen jeg kan forholde meg til, og står alene om det.

En økonomi å leve med

Selv om hun antakelig kunne fått en større sum på det ordinære boligmarkedet, er Lakselv lettet over å ikke lenger ha inkassovarsler og gjeld hengende over seg.

Det kostbare lånet er nedbetalt, og faren for at familiens hus skulle ende på tvangssalg er borte.

Nå går hun fra boligeier til leietaker.

– I dag er jeg veldig glad for å ha solgt. Jeg tenker at det blir greit å flytte inn i leilighet, begynne helt på nytt, og ha en økonomi man kan leve med, rett og slett.

SMILER: Selv om hun ikke lenger er boligeier, er Sissel Lakselv nå fornøyd med å ha kvittet seg med gjelden. Nå skal Lakselv ut på leiemarkedet. Foto: Anneli Isaksen

Lakselv regner at de faste utgiftene vil synke med rundt 4000 til 5000 kroner hver måned, når hun og barna flytter inn i leilighet.

Det kommer godt med, etter et vanskelig år økonomisk.

– Jeg hadde en sparekonto der jeg la av til konfirmasjon til hun som blir 16, men det er ikke muligheter til å sette av noe per i dag. Nå når jeg har solgt huset, kan det hende at jeg får nok igjen til at jeg kan sette av litt, sier Lakselv.

Sliter med å betale

Lakselv er ikke alene om å merke prisveksten.

Ferske tall fra Intrum viser en 44 prosent økning for inkassosaker på boliglån i andre kvartal, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi ser at nordmenn sliter med å betale lån tidsnok. Vi har cirka en ti prosent økning på inkasso totalt, og det blir dratt opp av spesielt bolig- og billån, sier sjefanalytiker Intrum, Morten Trasti.

STIGER: Inkassotallene for boliglån er på vei opp. Likevel mener Morten Trasti i Intrum at den virkelige stigningen vil komme senere i år. Grafikk: May Husby

Tall fra Norges Domstoler viser at antall tvangssalg ikke har økt sammenlignet med de forrige årene.

Trasti mener man enda ikke har sett virkningene av de siste rentehevningene.

– Vi ser måned for måned at det er flere som ikke klarer å betale boliglånet tidsnok. Det tar ganske lang tid fra sentralbanken setter opp renten, før rentehevningene slår ut på inkassotallene.