Siri (73) vil bidra til å løse demensgåten

– Jeg har som motto at jeg sier ja når noen spør om jeg vil være med på noe, sier 73 år gamle Siri Joramo Sandbukt.



Derfor var det naturlig for henne å si ja også da hun ble spurt om å delta i en ny demensstudie på Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.

– Det er jo viktig. Hvis ingen lar seg forske på, så er det vanskelig å komme videre, sier pensjonisten.



Familien ble bekymret

Hun husker ikke helt når det startet, men for omkring fem år siden opplevde søstrene hennes at hun begynte å rote med enkle ting, og at hun kunne spørre om de samme tingene flere ganger på kort tid.

– Først trodde de at jeg hørte dårlig, men da jeg ikke husket hva de hadde sagt bare for noen minutter siden, ble det tatt affære, sier Sandbukt.



Etter et besøk hos fastlegen ble hun videresendt til sykehus, der det blant annet ble tatt ryggmargsprøver. Prøvene viste at hun hadde utviklet Alzheimers sykdom, som er den vanligste formen for demens.

– Jeg later som at jeg ikke er dement, men jeg er jo det, sier 73-åringen og ler godt.



Hun bor for seg selv og klarer seg godt i hverdagen, men er helt avhengig av en bok der hun skriver ned alle avtaler.

Skriver ned alle avtaler

– Jeg kaller det livets bok. Den må alltid ligge på en bestemt plass i leiligheten. Utfordringen er å huske å se i boka, sier hun.



Nå er hun en av 80 med demens som deltar i en utprøvingsstudie der formålet er å finne ut om vitamin B3/NR (nicotinamid ribosid) har en gunstig effekt på hjernefunksjonen hos personer med Alzheimers sykdom.

– Ved å tilføre dette vitaminet håper vi å gjøre hjernecellene mer motstandsdyktige mot hjernecelletap, sier forskningsleder og overlege i nevrologi ved Haukeland universitetssjukehus, Kristoffer Haugarvoll.

Det finnes i dag ingen behandling som kan bremse eller kurere Alzheimers sykdom.



– Enhver behandling som kan forsinke tidspunktet for når man blir syk, hindre at man blir syk eller påvirke forløpet vil ha en enorm betydning for både de som blir rammet og deres pårørende, sier Ragnhild Eide Skogseth, førsteamanuensis ved UiB og leder for demensforskningen ved Haraldsplass diakonale sykehus.



Forskerne trekker også fram de enorme kostnadene demens utgjør for helsevesenet.

Skal doble seg

I dag er det omkring 100.000 med en demensdiagnose her i landet, men etter hvert som vi lever lengre regner man med at tallet vil stige til omkring 235.000 i 2050.

– Demens er helsevesenets klimakrise. Allerede i dag er demens den dyreste sykdommen. Ikke fordi vi bruker mye penger i spesialisthelsetjenesten og på forskning, men fordi 80 prosent av utgiftene er sykehjem, sier Haugarvoll.



Få demensstudier

En oversikt over pågående kliniske studier hos Helsenorge viser at det bare er elleve slike utprøvende studier på demens i Norge. Til sammenligning er 238 pågående studier på kreft.

– Det er altfor lite forskning på demens. De siste 50 årene har det skjedd en enorm utvikling i behandlingen av kreft på grunn av satsing på forskning. På demensfeltet har vi altfor lite å hjelpe oss med, sier Skogseth.



Hun mener fremtiden er å lære mer om sykdommen for å kunne dele den opp i flere undergrupper og deretter behandle med persontilpasset medisin.

– Nå behandler vi forskjellige ting på akkurat samme måten, og det går ikke så bra, sier overlegen.



Kostbart for samfunnet

Ifølge en studie fra Folkehelseinstituttet er demens den sykdommen som har høyest kostnader i helse- og omsorgssektoren, og en rapport fra 2021 viser at samfunnskostnadene ved demens er over 100 milliarder årlig.

Forskerne i Bergen håper deres studie vil gi ny om verdifull kunnskap om demens, men erkjenner at forskningen er krevende.

– Ved kreft har man celler som deler seg ukontrollerbart og som det blir flere av. Ved demens er det motsatt ved at hjerneceller forsvinner og man taper hjernefunksjon. Ting som det blir mer av er lettere å håndtere enn ting som svinner vekk, sier forskningsleder Haugarvoll.

Positivt å delta

Han sier likevel at man fra annen forskning ved at det er positivt for pasienter å delta i slike studier.

– Man får en mer aktiv rolle i sin egen sykdom, uansett om medisinen virker eller ikke. Pasienten kommer i en mer offensiv situasjon som gir dem økt livskvalitet, sier Haugarvoll.



Siri Joramo Sandbukt forteller at hun i starten etter at hun fikk diagnosen opplevde å være litt redd og engstelig.

– Jeg lurte på hvordan dette skulle gå, men det har jeg sluttet med. Det går som det går, har jeg bestemt meg for, sier 73-åringen.



Resultatene fra studien hun er med på publiseres i 2025.