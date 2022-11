SiO med kondomstunt – studenter etterlyser slikkelapper

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har denne uka lansert et nytt konsept for å få flere personer til å bruke kondom.

Installasjonen de kaller «stågodt» ser ut som et smågodt-stativ, men inneholder noe helt annet.

– Det er en gratis kondombuffet til alle studenter. Det er kondomer i åtte forskjellige varianter i en gjenbrukt smågodthylle. Her er det variasjon i både størrelse og smak. Vi håper alle kan finne en variant som passer for deg, sier lege Kristina Spro i SiO helse.

– Morsomt

De såkalte kondombuffetene er å finne hos SiO Helse sine venterom på Blindern og i Oslo sentrum.

– Vi ønsker å fremme bruk av kondom som et forebyggende tiltak innen seksuell helse. Vi har tidligere hatt noen boller med kondomer på venterommene våre, men vi ønsket å lage et større og bedre tilbud.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Lege i SiO Helse, Kristina Spro, sier kondombruken kunne vært bedre. Foto: Anders Sandven/SiO

Spro sier de har hentet inspirasjon fra besøk hos andre steder som jobber med unge og seksuell helse.

– Markedsavdelingen vår har gjort dette til et morsomt og forhåpentligvis fengende tilbud som skaper litt oppmerksomhet rundt bruk av kondom.

Positive test-tall

SiO Helse opplever at kondombruken kunne vært bedre.

– Håpet er at tiltaket kan bidra til oppmerksomhet rundt bruk av kondom og kanskje dermed til noe forebygging av smitte.

Spro kan imidlertid røpe at tallene over hvor mange som tester seg for klamydia har økt.

– Vi ser at studentene er flinke til å teste seg for klamydia. Vi i SiO Helse har gratis drop-in-tilbud for selvtesting av klamydia. Det er så langt i år over 4800 studenter i Oslo som har testet seg hos oss, mot 4200 i hele 2021. Dette ligger an til å bli et nytt rekordår. Dette er veldig bra! legger hun til.

Ikke alle er like fornøyd

SiO har lagt ut et bilde av påfunnet på Facebook. Responsen har ikke latt vente på seg i kommentarfeltet.

Flere av dem som har kommentert etterlyser én ting: Slikkelapper. Det er et tynt lateksstykke som plasseres over kjønnsorganet for å beskytte mot smitte ved munnsex.

Student Émilie Pascale (28) liker påfunnet til studentsamskipnaden, men er skuffet over at de kun fokuserer på kondomer.

– Jeg synes det er dårlig at dette bare dekker beskyttelse av peniser og de som har sex med disse, da studenter i Oslo så vel som andre steder i landet og befolkningen for øvrig består av et mangfold av kjønn og legninger, sier hun.

KRITISK: Émilie Pascale er kritisk til at SiO ikke tilbyr slikkelapper. Foto: Privat

Pascale synes SiO kan gå frem som et eksempel på en organisasjon som speiler mangfoldet.

– Gratis kondomer er noe man ofte ser i slike sammenhenger, og det begynner å bli litt dumt å bare fokusere på penisene. Så hvor er slikkelappene? Selv er jeg i et fast forhold med en mann, men jeg er ellers bifil av legning og merker at det provoserer meg at vi fortsatt er der at kun kondomer er det man fokuserer på.

Synes informasjonen er dårlig

Student Mia Eriksen (24), som også har kommentert innlegget, synes slikkelapper er lite tilgjengelig og at informasjonen er for dårlig.

– Jeg ser meg ganske lei av plakater som viser hvordan vi kan klippe et kondom til en slikkelapp, fordi det er ikke realistisk at man tar frem en saks under økten og klipper til et kondom, sier Eriksen.

Hun visste ikke om slikkelapper før noen i det skeive miljøet fortalte henne om det.

– Det burde vi for eksempel ha inn i seksualitetsundervisningen, mener hun.

Kristina Spro i SiO helse skal ta tilbakemeldingene til etterretning.

– Vi er åpne for å utvide tilbudet og ser gjerne på dette, sier Spro.