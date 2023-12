Sintef «advarer»: Syv av ti pepperkakehus har alvorlige feil

ENEBOLIG: Det er tid for å lage pepperkakehus, her med enebolig, garasje og uthus(?). Foto: Gorm Kallestad

«Sju av ti pepperkakehus har alvorlige feil og mangler. Dårlig prosjektledelse og utførelse, samt feil valg av byggematerialer er hovedårsakene».

Det skriver forskningsinstituttet Sintef i en artikkel på sin hjemmeside.

I den kommer det blant annet frem at forskning viser at «svært mange pepperkakehuseiere ender opp med bygg som ikke oppfyller kravene. I verste fall får man ikke spist huset».

– Det har kommet nye krav i Byggteknisk forskrift om klimaregnskap og ombrukskartlegging. Så vi synes vi burde oppdatere anvisningen om pepperkakehus også, forteller arkitekt og seniorrådgiver ved Sintef, Anders Kirkhus til TV 2.

Pepperkakebyen: – Følger alle regler

I anvisningen, revidert av nettopp Kirkhus, kan du lese at fra og med juli 2023 krever «Baketeknisk forskrift» at man før destruering og fortæring av pepperkakehus, kartlegger hvilke komponenter som kan gjenbrukes.

I tillegg er det en påminnelse om at du må huske å utarbeide klimaregnskap. Der skal for ordens skyld ikke pynten medregnes.

– Vi jobber med Byggforskserien, som er rundt 800 anvisninger for byggenæringen om hvordan du bygger godt, solid og følger regler, forteller Kirkhus og legger til:

– Så har vi et og annet år en litt sånn julemorsomhet. Vi har hatt om biologi for pendlende fjærkre, altså fuglekasser. Vi har hatt om snøhuler, og litt annet forskjellig. I år har vi oppdatert om pepperkakehus.

– Men fra spøk til alvor, finnes det regler for pepperkakehus?

– Nei, det gjør jo ikke det. Plan og bakverksloven er noe vi har funnet på, forsikrer Kirkhus.

For sikkerhets skyld: I en SMS til TV 2 forsikrer daglig leder for Bergen sentrum, og sjef for Pepperkakebyen, Steinar Kristoffersen, at byen er bygget i henhold til «Baketeknisk forskrift».

– Absolutt! Vi følger alle regler til punkt og prikke!, skriver Kristoffersen.

– For å more og glede

Arkitekt og seniorrådgiver Kirkhus forteller at de stadig vekk får positive tilbakemeldinger om anvisningene de lager når det nærmer seg jul.

– Vi gjør det for å more og glede befolkningen. Og så gjør vi det på vår litt sånn saklig tørre vis, som vi skriver anvisningene ellers.

I den 16 sider lange anvisningen, som Kirkhus forteller at han brukte rundt én dag på å utarbeide, kan man også finne konstruksjonstegninger for pepperkakehus, med mål.

Og når TV 2 først har arkitekten på tråden, har han noen råd til de som skal sette opp nybygg av pepperkaker?

– Ta en beslutning om konstruksjonsmåte. Om man skal bruke smeltet sukker til å sette sammen, eller det mindre solide, men mer HMS-vennlige: Å lime det sammen med melis. Det er et viktig valg i produksjonen, er Kirkhus klar på.