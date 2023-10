Sinne etter vraking: – Grov uforstand av Støre

VRAKES: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), her på besøk i Bergen. Søndag lekket det ut at Skjæran forsvinner ut av regjeringen. Foto: Sara Rykke Mandelid / TV 2

Først kom vrakingen av Bjørnar Skjæran som nestleder før landsmøtet i vår. Da sa de ingenting.

Så kom innstillingen til ny programkomité i forrige uke, uten representasjon fra Nordland fylke. Da sa de ifra til partiet sentralt, men de holdt kritikken i interne kanaler.



Men da nyheten sprakk søndag om at Bjørnar Skjæran vrakes som fiskeri- og havminister, rant begeret over.

– Vi kommenterer ikke ting i hytt og vær. Men nå var det nok, sier Tor-Arne Strøm til TV 2.



Sammen med partikollega Kjell-Idar Juvik går han nå kraftig ut mot statsminister Jonas Gahr Støre. De to er begge tidligere stortingsrepresentanter for Nordland Ap og har kjent Bjørnar Skjæran i en mannsalder.

Hvis det stemmer at Skjæran er ferdig som statsråd – noe kilder har bekreftet overfor TV 2 at han er – så er det «uforståelig og grov uforstand av statsminister Jonas Gahr Støre», uttaler de to.



– Vi har stått lojalt. Men nå syns jeg faktisk det gikk for langt, sier Strøm til TV 2.



– Jeg anser meg selv som svært partilojal. Men når det er gått så langt, fant vi ut at vi måtte si ifra, istemmer Juvik.

Tatt på sengen

Ifølge TV 2s kilder er det stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms som nå overtar som fiskeri- og havminister.



De to partiveteranene beskriver skiftet som svært overraskende.



– Jeg tenkte at Bjørnar satt trygt. Derfor kom det veldig overraskende, ikke minst fordi han nettopp har vært igjennom en degradering som nestleder, sier Juvik.



Han forteller at han har kjent Skjæran siden de var i AUF sammen på 1980-tallet.

– Og jeg har alltid kjent ham som arbeidsom, og som en med skoene på. Han er noe annet enn en politisk broiler, sier Juvik.



– Vi hadde aldri trodd at Bjørnar skulle bli rørt. Vi trodde han sto fast og sikkert, sier Strøm.



Nordland uten statsråd

Endringene i regjeringen, som formelt bankes igjennom i et ekstraordinært statsråd mandag, betyr at Nordland vil stå uten representasjon på statsrådsnivå.

Det bekymrer Juvik og Strøm.

«Jonas, det går ikke an å holde på sånn», skriver de to i et innlegg sendt til flere medier søndag kveld. «Regjeringen trenger flere som har hatt kjeledress på seg, slik som Bjørnar, og ikke færre.»

Juvik forteller at han også har gitt beskjed direkte til Støre på tekstmelding.

– Støre framhever stadig Nordland som en landsdel vi skal satse på. Da er det litt merkelig at han lager en regjering der Nordland ikke er representert. Det syns jeg er dårlig håndverk av ham, og det har jeg også meldt til ham i dag, sier Juvik.



TV 2 har søndag kveld bedt Statsministerens kontor om en kommentar til kritikken, uten å få svar. Heller ikke Skjæran har besvart TV 2s henvendelse.