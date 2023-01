Single har blitt mer kresne

Er du nysingel eller har du datet lenge, men sliter med å finne den rette? Da er du kanskje nysgjerrig på hvilke datingtrender som er hetest akkurat nå.

<3: På jakt etter drømmemannen? Nå får du svare på hva som er årets datingtrender. Foto: Colourbox

Datingappen «Happn», en av verdens mest nedlastede datingapper, har i samarbeid med trend- og konsulentbyrået NellyRodi analysert singles preferanser, holdninger og adferd.

1765 norske brukere på datingappen har deltatt i en stor undersøkelse. Resultatet av analysen og undersøkelsen viser tre store og viktige datingtrender for dette året.

Liste med kriterier

Datingekspert Simone Quist Mathiesen i Happn ser at det krystalliserer seg ut tydelige trender.

BEVISST: Datingekspert Simone Quist Mathiesen ser at single nå er tydeligere på hva de vil ha. Foto: Happn

– Folk ønsker ikke lenger at det skal være opp til tilfeldighetene, de vil heller planlegge og sette seg konkrete mål for datingen og potensielle partnere, sier Mathiesen.

32 prosent av de som svarte i undersøkelsen, oppgir at de er mer åpne om forventningene sine – allerede på første date.

ÆRLIG DATE: Stadig flere har lister med forventninger klar på første date. Foto: Colourbox

– Forventningene er også mer definerte. Mange har lister med faktiske konkrete kriterier, som de ikke er flaue for å dele, sier datingeksperten.

Tøffere og ærligere

Dette ser også datingrådgiver og matchmaker, Ane Sideri Hagen, tydelig.

Daglig treffer hun single nordmenn på jakt etter den rette, og hun syns det som skjer i på datingfronten nå er utrolig spennende.

– Jeg tror 2023 blir et år hvor mange vil endre hvordan de leter etter en kjæreste, på bakgrunn av de endringene vi så i fjor, sier Hagen.

Også hun mener at ærlighet for kjærlighet nå står i fokus.

EKSPERT: Matchmaker Ane Sideri Hagen sier at det er mange nye og spennende trender på datingfronten nå. Foto: Privat

– Single begynner å bli tøffere til å faktisk være ærlig om hva de ønsker seg. Man er ikke lenger på Tinder for å finne noen å ha sex med, skjult bak en profil som hentyder til at man er ute etter å finne en kjæreste, sier Hagen.

Datingrådgiveren ser at mange nå er ærligere om at de er på datingapper for å bli kjent med mennesker, for så å se hva som skjer.

– Også kvinner er blitt flinkere til å forstå at det som står om en person, det er det som gjelder. Når en mann sier at han er ute etter å bli kjent og se hva som skjer, så er han nettopp ute etter det - verken mer eller mindre, sier matchmakeren.

Mer seriøs dating

Den norske undersøkelsen viser også at single har blitt mer kresne og dater sjeldnere.

68 prosent av de som svarte oppgir at de dater sjeldent, og at de skal være ganske sikre på at det er en gnist der før de faktisk går på date.

– Mange er generelt mer redde for å havne i giftige forhold, med feil folk, sier Mathiesen.

Hun påpeker at trygghet og stabilitet viser seg å være målet. I den store undersøkelsen oppgir halvparten at de er ute etter seriøse romantiske forhold.

SE HVA SOM SKJER: Når en mann vil «se hva som skjer», så vil han kanskje nettopp det. Foto: Colourbox

Matchmaker Hagen har også sett at de som leter etter en kjæreste nå tar datingprosessen mye mer seriøst.

– Jeg tror denne undersøkelsen er et bevis på det. Single som er ute etter noe seriøst er mer bevisst enn noen gang, sier hun.

Pandemien har endret oss

Datingrådgiveren tror at pandemien fikk single til å tenke over hva som er viktig for dem, og setter større krav når de er ute etter en kjæreste.

– Det har også skjedd en enorm endring i form av hva en kjæreste innebærer og at det nå faktisk ikke er alle som ønsker den tradisjonelle veien med kjæreste, forlovelse, ekteskap, barn. Flere ønsker ikke barn eller får barn på egenhånd. Dette påvirker også hvor vi dater og hvorfor vi dater, sier Hagen.

STABILE FORHOLD: Over halvparten leter etter seriøse forhold. Foto: Colourbox

Hun tror det har vært viktig å kunne sette kjæreste og livspartner i to kategorier, og ikke som én ting som fører til noe annet.

– Jeg ser i alle fall det på kundene mine at de syns det er befriende å kunne være ærlig på at de ikke ønsker å dele hele livet med noen. De ser at de er langt fra alene om å tenke slik, og trenger ikke å bli stemplet som useriøse av den grunn.

Nærhet trumfer sex

Datingeksperten mener 2023 er året der datere blir mer åpne for å kjenne på sine egne og andres følelser – og snakke åpent om dette.

Årets tre store trender 1. Alt handler om følelser.

Datere blir mer åpne for å anerkjenne egne og andres følelser – og snakker åpent om dette. 2. Mine crush(er), mine regler.

Folk ønsker ikke lenger å overlate det til tilfeldighetene, men heller planlegge og sette konkrete mål for dating og potensielle partnere. 3. Dating er magi.

Spiritualitet vil bli viktigere i dating i 2023. Stjernetegn, tegn fra universet, tilfeldigheter og uforklarlig kjemi styrer stadig flere datere fremover.



Kilde: happn

Ifølge Mathiesen i Happn vet de som kjenner sine egne ønsker og følelser, bedre hva de leter etter i en partner.

– På mange måter kan de nesten beskrives som terapeuter som følger med og analyserer følelsene til de som de har en romantisk interesse av, sier hun.

Undersøkelsen viser også at både for kvinner og menn trumfer nærhet sex.

KOS OG KLEMZ: Sex er ikke det viktigste for alle. Nærhet og intimitet står høyt på ønskelisten. Foto: Colourbox

31 prosent av norske menn mellom 18 og 24 i undersøkelsen oppgir at de dater for å oppnå intimitet og nærhet med personen.

– Utseende og fysisk tiltrekning er kanskje ikke så viktig som du tror. 64 prosent mener at det viktigste kriteriet er humor og tilstedeværelse. Så kanskje vi går mot et skifte i 2023 der utseendet ikke lenger er like styrende, sier Mathiesen.

Spiritualitet

Datingeksperten ser også at spiritualitet blir enda viktigere i datingen i år.

Stjernetegn, tegn fra universet, tilfeldigheter og uforklarlig kjemi styrer flere og flere datere fremover – og kjærlighet ved første blikk blir plutselig aktuelt igjen.

– Man kan spekulere i om dette har noe med kaoset i verden om dagen. Da er det gjerne lettere å la seg rive med på spirituelle veier. I tillegg blir tradisjonelle identifikasjonsmarkører som kjønn, religion, nasjonalitet og alder mindre viktige. Folk vil søke til andre kriterier for å finne partnere, sier Mathiesen.

KJÆRLIGHETVED FØRSTE KLIKK?: Stjernetegn kan komme til å styre flere datere fremover. Foto: Colourbox

Hagen tror spiritualitet blir viktigere fordi vi søker etter noen som deler mange av de samme synspunktene, verdisettene og meningene som oss selv.

– Ett av de verktøyene mine kunder roser mest, er at de søker etter drømmerelasjon istedenfor drømmeperson. Fra å beskrive personen de ønsker å treffe, til å beskrive relasjonen de ønsker å ha, sier Hagen og legger til:

– Det at mange single nå begynner å tenke mer gjennom relasjoner, tror jeg vil bidra til at flere vil finne kjærligheten i år.