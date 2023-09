Sindre Finnes' advokat: Mener Økokrim bør etterforske saken

Saken oppdateres!

– Etter forholdene går det bra med ham, men det er klart dette er en stor personlig belastning, sier Sindre Finnes' advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma til TV 2.



Finnes opplever situasjonen som krevende, forteller advokaten.

– For Sindre Finnes sin del er det to forhold som er viktig å ha klart for seg: Han har handlet aksjer med sine egne penger, og det er ikke ulovlig. For det andre har han ikke vært ærlig overfor sin ektefelle eller hennes medarbeidere, det er en privatsak.

SVARER: Sindre Finnes' advokat Thomas Skjelbred ved Elden Advokatfirma. Foto: Ole Berg-Rusten

Ønsker Økokrim på banen

Skjelbred sier videre at de ønsker at Økokrim skal etterforske saken.

– Det er ingenting ved denne saken, slik jeg kjenner den, som tilsier at det er innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter knyttet til disse aksjehandlene.

Han ønsker ikke å gå inn på enkelthandler av konkrete aksjer, men understreker at hans klient er interessert i å samarbeide med myndighetene om en eventuell etterforskning.

– Sindre Finnes ønsker å bistå offentlig instanser som ønsker å undersøke denne saken, som til og med kan være en fordel. Jeg er trygg på at det vil avkrefte at det har skjedd noen som helst uregelmessigheter i sammenheng med disse aksjehandlene, sier Skjelbred.

Flere innsideksperter har ment at Økokrim bør granske Erna Solbergs ektemanns aksjehandler.

Tirsdag kveld publiserte Høyre en tidslinje om «Erna Solberg og Høyres befatning med saken om Sindre Finnes’ aksjehandel.»

Kort tid etter kom også en uttalelse fra Finnes selv. Han tilbakeviser at han på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon.