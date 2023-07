Simon (19) blir skjelt ut på jobb fleire gonger i veka

– Du skulle hatt juling, du!

– Er du heilt idiot?

– Du kunne ha slept meg om bord. Eg var jo berre to minutt forsinka! Det skjønar jo du og!

Slike kommentarar har Simon-Emiil Bergstrøm Waage (19) blitt vant til.

Han er kaivakt på ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn, og driv med billettering, i tillegg til at han hjelper bilar med å stille seg i riktig fil på kaia.

19-åringen er derfor i kontakt med mange i løpet av ein arbeidsdag, men langt frå alle er like hyggelege.

Blei samanlikna med nazistar

På laurdag blei han nok ein gong kjefta huda full, av ein frustrert bilist.

Bilisten hadde kome nokre minutt for seint til ferja på Oppedal, og reagerte ifølge Waage på at den hadde gått mens det framleis var plass til fleire bilar.

Då Waage sa at ferja gjekk på tida, og at han ikkje kunne halde den igjen for å vente på fleire bilar, rakna det for bilisten, som trakk fram ei samanlikning til nazistane under andre verdskrig.

Waage lufta frustrasjonen i eit Facebook-innlegg, som i løpet av helga har blitt sett av fleire tusen personar.

– Denne type oppførsel har gått føre seg over så lang tid, og begeret rann over på laurdag. Då valde eg å legge ut innlegget i håp om at folk skulle sjå det, seier Waage til TV 2.

Waage seier at han er vand med å bli refsa på jobb. Grunnane er mellom anna at folk kjem for seint til ferja, at dei er ueinige i systemet på kaia eller at dei reagerer på Autopass-ordninga.

KAIVAKT: Simon-Emiil Bergstrøm Waage møter mange folk i løpet av ein arbeidsdag som kaivakt. Foto: Privat

– Ein må nesten rekne med å bli kalla for ein idiot eller eit ubrukeleg menneske, og det er utruleg trist, seier han.

– Ikkje greitt i det heile tatt

Terje Fivelstad er driftsleiar for ferjer i Norled, som driv sambandet Lavik-Oppedal. Han reagerer sterkt på opplevingane som Waage fortel om.

– Det er ikkje greitt i det heile tatt. Men vi må dessverre konstatere at det er enkelte bilistar som oppfører seg sånn.

Fivelstad fortel at reiarlaget høyrer om liknande episodar i blant, og særleg i periodar med mykje trafikk. Samtidig minner han om at kaivaktene er til stades for å hjelpe bilistane, og oppfordrar reisande til å oppføre seg skikkeleg.

– Dei som står på kaia skal dirigere. Dei har ikkje ansvar for at det er lang kø, eller for bilistar som blir forseinka på grunn av mykje trafikk, seier Fivelstad.

FERJEKØ: Trafikken - og ferjekøane - aukar ofte på sommaren. Men det er ikkje kaivaktane sin feil, minner Norled om. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Stor respons

Etter at Waage la ut Facebook-innlegget har responsen vore stor.

Han har mellom anna fått fleire kommentarar frå folk i andre serviceyrke, som kjenner seg att.

– Eg har fått utruleg mykje respons og støtte, seier han.

Han vil skryte av bilistane som møter han med eit smil, når han er på jobb.

– Eg vil rose dei som klarar å halde hovudet kaldt og tar seg tid til å smile. Det er heilt gratis, og kostar ikkje ein kalori, seier han.