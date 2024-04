Simen Velle trosser Sylvi Listhaug i abortsak

– For meg, for Fpu, handler dette om det er byråkrater eller kvinnen selv som skal bestemme, sier lederen i Fpu (Fremskrittspartiets ungdom), Simen Velle.



Lørdag gikk ungdomspartiet inn for å støtte regjeringens ventede lovforslag om å utvide abortgrensen fra 12 til 18 uker.

– Mange vil sikkert bekymre seg for at dette vil føre til flere aborter, men det er det lite som tilsier. Vi ønsker et samfunn hvor man så sjeldent som mulig havner i den situasjonen, men når det først har skjedd så skal kvinnen bestemme.

– Feil å øke antallet uker

Frp-leder Sylvi Listhaug er derimot ikke interessert i å la kvinner få lenger tid til å selv bestemme om de vil beholde barnet eller ikke. For henne står rettsvernet til fosteret sterkere.

– Det vil være feil å øke antallet uker for selvbestemt abort. Dette er liv som jeg mener også skal ha rettsvern, sa Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2 for noen uker siden.

GALT: Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er galt å utvide abortgrensen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Hun mener loven fungerer godt slik den er i dag.

– Det er et spørsmål om hvor grensene skal gå, og jeg mener grensene i dag fungerer bra. Det er en lov som har tjent kvinner godt gjennom mange år.

Oppfordrer Frp-politikere

Det er ventet at regjeringen vil foreslå en ny lov i løpet av våren, hvor abortgrensen økes fra 12 til 18 uker. Dette er basert på abortutvalgets forslag.

Det er knyttet stor spenning til om forslaget vil få flertall eller ikke i Stortinget. For å sikre flertall må minst 85 av 169 stortingsrepresentanter stemme for.

Hva Frps stortingsrepresentanter, som står fritt til å stemme i denne saken, bestemmer seg for, kan være avgjørende for om lovforslaget trår i kraft.

Fpu-leder Simen Velle vil ikke nødvendigvis oppfordre Frps stortingspolitikere til å stemme for forslaget, men er likevel tydelig på hva han mener.

– Jeg vil alltid oppfordre alle Frps politikere til å følge Fpus partiprogram. Jeg mener partiprogrammet vi vedtar er bedre enn moderpartiet sitt, jeg er tross alt Fpu-leder, sier Velle.

KVINNEN FØRST: Fpu-leder Simen Velle mener vi må la kvinnen bestemme, ikke byråkratene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han ser ikke på det som problematisk å trosse sjefen.

– Det som er så fint i Frp er at vi har lav terskel for debatter og uenigheter. Jeg og Sylvi samarbeider godt, og jeg tror ikke dette vil bli noe skjær i sjøen for vårt samarbeid.

– Tror du det vil bli flertall for å utvide abortgrensen til uke 18?

– Det er vanskelig å vite hva folk stemmer i en sånn sak. Det er et såpass personlig, moralsk og samvittighetsfylt spørsmål. Jeg mener at du kan kalle deg liberal og menneskerettighetsforkjemper uansett hva du lander på, for både retten til liv, og retten til å bestemme over egen kropp er viktige prinsipper som bør setter høyt.