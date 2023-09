Silje sitt bustadlån har blitt tusenvis av kroner dyrare

Rentehevinga torsdag gjer at mange no kjenner det litt ekstra på lommeboka.

– Dei midlane som skulle gått til vedlikehald og oppgradering av bustaden eg kjøpte, forsvinn i lån, straum og mat. Det er ikkje pengar til å gjere dei nødvendige tinga som eg hadde planlagt i samråd med banken for halvanna år sidan, då eg kjøpte huset.

Det seier Silje Fjelde, som TV 2 møter i huset hennar i Haugesund.



Ho jobbar som rekneskapsførar og er aleinemor til eit born på to og eit halvt år.

Dyrare lån

Noregs Bank heva styringsrenta til 4,25 prosent i dag, og varsla samtidig at den truleg vil bli sett opp endå ein gong før nyttår.

– Om det blir nødvendig å heve renta vidare, vil avhenge av den økonomiske utviklinga. Truleg set vi opp styringsrenta ein gong til, mest sannsynleg i desember, sa Ida Wolden Bache i ei pressemelding torsdag.



NOK EI HEVING: Visesentralbanksjef Pål Longva presenterte Norges Bank sitt rentevedtak torsdag. Foto: Erik Edland / TV 2

Dei mange rentehevingane har ført til at Fjelde sine utgifter har stige kraftig etter at ho kjøpte hus for halvanna år sidan.

Renta hennar er no på 5,6 prosent. Dermed betalar ho 8600 kroner meir i månaden, samanlikna med då ho kjøpte huset i april i fjor.

– Og då har vi ikkje fått effekten av den førre renteauken enno, den kjem først neste månad, seier Fjelde.

Dermed har ho vore nøydd til å utsette vedlikehald ho hadde planlagt å gjere, som isolasjon, skifting av vindauge og fiksing av tak.

– Eg hadde litt pengar igjen etter eg kjøpte huset som eg kunne spare til desse prosjekta, men renteauken har ete opp alt, seier Fjelde.

– Får dårlegare råd

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Noregs handelshøgskole (NHH) seier at mange har begynt å kjenne rentehevingane på lommeboka.

– Vi ser at hushaldningar og bedrifter får dårlegare råd. Og det er faktisk meininga. Vi skal ha svekka kjøpekraft, sånn at vi skal etterspørre mindre varer og tenester. Slik trur ein at inflasjonen skal gå ned, seier Grytten.

TYNGRE TIDER: – Vi ser at hushaldningar og bedrifter får dårlegare råd, seier økonomiprofessor Ola Grytten. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Kven kjenner mest på dette?

– Det er dei som har låge inntekter, og høge utgifter til bustad, seier Grytten.

Han peiker på at dei som slit mest gjerne er dei som hadde det utfordrande økonomisk frå før.

– Og det er leit. Då er det opp til politikarane å finne ordningar som gjer at dei kan greie seg over kneika. Og så er det om å gjere for Noregs Bank å få ned inflasjonen, slik at tilhøva nettopp for desse kan bli betre på sikt, med lågare inflasjon og lågare rente. Men det kostar ei litt høgare rente no i ein periode.

– Meir forsiktig

Silje Fjelde har foreløpig ikkje fått begynt med vedlikehaldet ho hadde planlagt.

Ho har også blitt meir bevisst på kva ho brukar pengar på etter rentehevingane.

– Eg er meir forsiktig og bevisst, og enn så lenge har vi greidd oss gjennom det. Og eg er ikkje i ein situasjon der eg er nøydd å selje huset mitt enno. Men det er jo mange som har stramme vilkår, som må kjenne denne auken heilt enormt, seier ho.