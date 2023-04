«Silje» ble rundlurt av seriesvindleren – så fikk hun et nytt sjokk

Mai 2022: «Silje» hadde lastet ned en såkalt sugardating-app. Hun har egentlig et annet navn, men ønsker å være anonym.

– Jeg tror det bare var for å skaffe meg nye bekjentskaper. Et større nettverk, sier hun.

Silje ble umiddelbart kontaktet av den 32 år gamle mannen, som kalte seg «Rik Trønder», og de begynte å chatte.

«SUGARDATERS»: På denne appen begynte Silje og 32-åringen kommunikasjonen seg imellom. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

«Hei! Er du int i aksjer og investering da? tjene millioner», skrev han innledningsvis.

Han lovet henne betydelig avkastning.

– Det var snakk om millionsummer. Jeg var litt skeptisk i starten, men han forklarte meg hvordan dette kom til å foregå og viste til tidligere eksempler. Alt virket veldig ryddig og ordentlig, sier hun.

Investerte alle sparepengene

Det ble med tiden bygget opp et tillitsforhold. De snakket sammen hver dag og møttes også fysisk ved flere anledninger, forteller hun.

TV 2 har lest gjennom korrespondansen dem imellom, som starter slik:

Silje fikk inntrykk av at mannen hun nå hadde blitt kjent med hadde mye penger, noe han blant annet dokumenterte ved å vise henne kontoutskrifter.

Han hadde også dyre klær, kjørte en eksklusiv bil og var flink til å snakke for seg, forteller Silje.

Hun ble til slutt overbevist og overførte alle sparepengene sine til 32-åringens konto.

150.000 kroner, som han skulle investere i aksjer for henne, med hjelp fra en megler i Oslo.

Det skulle hun komme til å angre bittert på.

– Ville ikke innse

De fortsatte å snakke sammen daglig gjennom den påfølgende sommeren.

Han garanterte gang på gang at pengene hun hadde investert stadig vokste til nye høyder. I august skulle hun endelig få utbetalt pengene sine.

SPAREPENGER: Hun trodde sparepengene var trygt investert. I stedet var virkeligheten en helt annen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

I stedet ble det plutselig stille fra 32-åringen. Han sluttet å svare på meldinger og tok ikke telefonen.

En uro begynte å melde seg, men erkjennelsen av at hun hadde blitt svindlet satt langt inne.

– Man prøver å finne en logisk forklaring. Jeg hadde ikke lyst til å innse at dette hadde skjedd, og det tok litt tid før jeg faktisk skjønte at han ikke kom til å svare, sier hun.

– Var du naiv?

– Det er vanskelig å svare på. Der og da syntes jeg ikke det. Jeg følte at jeg hadde tatt de nødvendige forholdsreglene. Og i og med at vi møttes og hadde hyppig kontakt, så var det lett å stole på ham. Men det er selvfølgelig lett å være etterpåklok.

En av mange

Sannheten var at alle pengene til Silje var borte for lengst.

32-åringen hadde gamblet dem bort. Hun måtte erkjenne at alle sparepengene hennes var borte.

– Jeg har kjent på hele spekteret av følelser. Fortvilelse, sinne og irritasjon over at noen kan gjøre noe sånt. Jeg har vært mye lei meg, sier hun.

Silje forteller at saken har fått store personlige konsekvenser for henne. Hun måtte avbryte studiene sine og har i perioder vært svært langt nede.

– Jeg er heldig som har hatt en kjæreste rundt meg som jeg har kunnet snakke med. Han har vært utrolig viktig for meg i denne perioden, sier hun.

STØTTESPILLER: Silje beskriver at kjæresten hennes har vært en avgjørende støttespiller det siste halve året. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Hun anmeldte saken til politiet og fikk vite at hun på langt nær var den eneste som hadde blitt lurt av mannen.

Bilimport, spillkonsoller og telefoner

I april 2022, altså bare en måned før de traff hverandre, ble han dømt for bedrageri mot åtte personer.

Særlig tre av dem var grove, ifølge påtalemyndigheten og tingretten.

Svindleren hadde brukt forfalskede opplysninger til å lure to kvinner og en mann til å gi ham i overkant av én million kroner.

Pengene skulle benyttes til å importere biler fra utlandet, der han garanterte dem økonomisk fortjeneste.

Også disse pengene ble i stedet gamblet bort på internett.

I tillegg lurte han fire personer til å tro at de hadde kjøpt spillkonsollen Playstation 5 eller iPhone 11.

I RETTEN: Samtidig som domfelte opprettet kontakt med den unge kvinnen, ble en rekke andre svindelsaker behandlet i retten. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Dømt til fengsel

32-åringen ga en uforbeholden tilståelse og ble dømt til ett års ubetinget fengsel.

Retten mente bedrageriene var alvorlige, fordi han hadde innarbeidet tillit til ofrene og utnyttet dem til egen vinning.

Det er særlig det underslåtte beløpets størrelse sammenholdt med tillitsbruddets grovhet mellom den bedratte og bedrageren som står sentralt ved fastsettelsen av straffens art og varighet. Tingretten, april 2022.

Samtidig ga de ham strafferabatt fordi han la alle kortene på bordet.

Men da tingretten avsa denne dommen, visste de ikke at det hadde oppstått flere saker i mellomtiden.

Store pengebeløp

For i det samme tidsrommet som domfelte ventet på å begynne soningen sin, brukte han sugardating-siden til å bedra Silje og tre andre personer.

De fire nye sakene kom opp for retten i februar i år, og er tidligere omtalt av Midtnorsk Næringsliv.

På spørsmål om hvorfor politiet og påtalemyndigheten ikke sørget for at han ikke kunne svindle flere personer mens han ventet på å sone en dom, uttalte politiadvokat Ingeborg Dyb Skjelvik til avisen at den første dommen ikke var nok til å begrunne varetekt med gjentakelsesfare.

VENTET PÅ DOM: Mens domfelte sto i soningskø ble Silje utsatt for den omfattende svindelen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

32-åringen ble dømt til ytterligere åtte måneder i fengsel, samt at han må betale erstatning til Silje og de tre andre.

Til sammen er han dømt for å ha svindlet til seg mer enn to millioner kroner mellom april 2020 og august 2022.

Opprettet falsk profil

Så, for en måned siden, fikk Silje et nytt sjokk.

Dommen var rettskraftig, den domfeltes soningsperiode var i gang, og Silje hadde startet veien mot å ta livet tilbake.

At han var bak lås og slå, ga henne en viss trygghet.

Men nå fikk hun et tips fra en venninne om at 32-åringen igjen var aktiv i sosiale medier.

Denne gangen på datingappen Tinder.

– Venninnen min sendte meg et skjermbilde fra Tinder, og jeg ser at det er ham, sier hun.

TINDER: Silje fikk et tips om at domfelte fremdeles var aktiv på sosiale medier. Dette bildet er en illustrasjon. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Samtidig visste hun at den domfelte mannen var i gang med soningen sin, og hun tenkte dermed at det var lite sannsynlig at profilen faktisk var aktiv.

– Derfor bestemte jeg meg for å gjøre et lite eksperiment, og jeg laget en falsk profil, sier hun.

– Et slag i ansiktet

Silje og den domfelte matchet med det samme, og de begynte å tekste med hverandre, forteller hun.

Hun understreker at han ikke forsøkte å svindle henne på nytt denne gangen. TV 2 har lest korrespondansen dem imellom.

Likevel reagerer hun kraftig på at mannen har tilgang på tilsvarende plattformer som han er dømt for å bruke til grove bedragerier.

– Jeg skjønner at man ikke kan utestenges fra alle plattformer, men jeg synes det er sykt at han kan sitte på permisjon eller hva det er, og potensielt fortsette med det han er dømt for, sier hun og legger til:

– Det oppleves som et nytt slag i ansiktet.

Slik svarer domfelte

TV 2 har via domfeltes forsvarer, Eirik Svingen Bjørgo, forelagt 32-åringen opplysningene og beskyldningene som kommer frem i denne saken.

Domfelte uttaler at han ønsker å beklage overfor de fornærmede.

«Jeg har hatt, og har fremdeles, en spilleavhengighet som jeg får behandling for», skriver 32-åringen i en e-post til TV 2.

Videre forklarer han at kontakten med de fornærmede i utgangspunktet var et ønske om å utvide eget nettverk.

«Dessverre mistet jeg kontroll over egen spillsituasjon, og fikk store utfordringer med å holde «fasaden». Ting ble verre og verre uten at jeg fikk kontroll. Det er jeg svært lei meg for», skriver han videre.

Han opplyser at han vil arbeide for å betale Silje og de andre fornærmede tilbake når han er ferdig med å sone straffen han nå soner.

«Jeg ønsker å legge straffesaken bak meg og har derfor fokus på utdanning og behandling for avhengighetslidelsen», skriver han.

Om at han har oppsøkt kontakt med andre på Tinder, skriver han følgende:

«En del av det å legge straffesaken bak seg handler også om å få venner som lever helt vanlige liv. Det at jeg har vært på datingapper skyldes at jeg ønsker å finne noen å dele livet med».

Slik svarer fengselet

TV 2 har også forelagt Siljes kritikk om tilgang på dating-apper for Kriminalomsorgen region Nord, som har ansvaret for domfeltes soning.

De kommenterer ikke enkeltsaker, men forklarer at de innsatte ikke har tilgang til datamaskiner, mobiltelefoner eller internett og at dette er strengt kontrollert.

– Men vi kan ikke kontrollere hva en innsatt gjør om han for eksempel er ute på permisjon, sier fengselsleder Per Kristian Aunet.

SVARER: Det er kriminalomsorgen som har ansvaret for innsattes soningsopplegg. De uttaler seg ikke om denne konkrete saken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fengselslederen forklarer videre at de ikke har konkrete tiltak rettet mot bedrageridømte, men:

– Uavhengig av hva en innsatt er dømt for jobber kriminalomsorgen generelt med å tilrettelegge slik at en kan gjøre en egeninnsats for å «komme på rett kjøl». Hvor målrettet dette blir er jo individuelt og avhenger av mange faktorer, herunder hvor interessert den innsatte er selv, sier Aunet.

– Kan ta lang tid

Silje forteller at hun har mottatt et brev fra Statens innkrevingssentral, der det ikke kommer tydelig frem når hun kan forvente å få tilbake sparepengene sine.

– Det var en form for lettelse at han ble dømt, men jeg sitter likevel igjen med blandede følelser. Selv om jeg er glad for at han har fått en dom, så opplever jeg ikke at jeg har fått noen garanti for at jeg får igjen pengene mine, sier Silje.

TV 2 har kontaktet Skatteetaten, som har ansvaret for Statens innkrevingssentral.

INNKREVING: Det er Skatteetaten som krever inn penger på vegne av de fornærmede i en straffesak. Foto: Thomas Evensen / TV 2

De kommenterer heller ikke enkeltsaker, men bekrefter at når et erstatningskrav blir registrert hos dem, sendes det ut et brev til den som er tilkjent erstatning der de spør om vedkommende vil at de skal kreve inn kravet.

– Svaret gir Skatteetaten fullmakt til å kreve inn erstatningen, sier Anita Gjesbakk, avdelingsdirektør for innkreving i Skatteetaten.

– Vil fornærmede få tilbake pengene sine?

– Om den erstatningspliktige ikke klarer å betale, vil Skatteetaten forsøke å tvangsinnfordre kravet.

– Hvor lang tid vil det i så fall kunne ta?

– Det vil variere fra sak til sak. Enten betaler skyldner, vi tar utlegg i et formuesgode som vi kan begjære tvangssolgt, eller vi kan legge ned trekk i lønn eller andre ytelser. Ved trekk i lønn med videre, kan prosessen ta lang tid. Dersom det ikke finnes noe å ta utlegg i, vil det ikke være mulig å kreve inn erstatningen, sier Gjesbakk.

Etterlyser åpenhet

I dag håper Silje at hun vil få «hodet over vann» og ta livet tilbake.

– Har du planer om å gjenoppta studiene?

– Jeg vet ikke helt ennå. Jeg må få kontroll på tankene og hodet mitt. Men jeg har en drøm om å studere igjen, sier hun.

Hun forteller at målet med å fortelle om det hun ble utsatt for, er å advare andre.

– Så er jeg klar over at jeg på en måte har sluppet billig unna, i og med at jeg bare har brukt mine egne penger – selv om 150.000 er mye. Man hører jo om andre som bruker kreditt og tar opp store forbrukslån, sier hun.

Samtidig etterlyser hun mer åpenhet rundt farene knyttet til svindel på dating-apper.

– Det ligger kanskje mye skam rundt en sånn type kontakt med eldre menn, og så blir det gjerne til at man ikke snakker om det. Hadde jeg hatt noen å drøfte med, så kanskje jeg hadde unngått å havne i denne situasjonen.