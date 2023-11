Silje (30) kviet seg for å be om hjelp: – På det verste var middag luksus

Hun bor i Mo i Rana og er alenemor til to barn. Helseproblemer holder henne utenfor arbeidslivet.

– I flere år måtte jeg hoppe over måltider på grunn av dårlig råd. Når jeg spiste med ungene, spiste jeg mindre og saktere, så ungene kunne bli mette først.

Handling i matbutikk ble angstfylt og ofte utsatt, forteller hun.

Iversen fikk hjelp til jul av Frelsesarmeen for første gang i 2020, etter å ha kviet seg for å ta kontakt.

30-åringen forteller at det reddet jula. Siden da har hun også benyttet seg av organisasjonens månedlige matutdeling.

Den økonomiske situasjonen er i dag bedre enn den var i 2020, forteller hun. Men hun lever fortsatt under fattigdomsgrensen selv om hun får stønad fra Nav.

– Det lille man får hjelper ekstremt mye. I den verste perioden hadde vi mat i skapet takket være de.

PÅGANG: Flere benytter seg av matutdelingene til frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Middag var luksus

Middag må nedprioriteres enkelte dager når barna er hos sin far.

– Du blir mer takknemlig for ting i en slik situasjon, så det går bra for meg å ikke få et varmt måltid hver dag. Jeg har brød i fryseren og pålegg i skapet. Men på det aller verste husker jeg at middag var en luksus.



Når julen nærmer seg, merker hun at presset øker. Men hun har med årene blitt vant til situasjonen og lært seg omveier.

– Jeg har lært meg å godta og leve med situasjonen. Det viktigste er at ungene ikke blir påvirket. Men så klart må en del ting nedprioriteres, slik som volumet av matlaging, baking og gaver, sier Iversen, som har et stort ønske om å hjelpe andre i samme situasjon.

Reagerer på kommentarer

Rana Blad omtalte historien hennes først. Etter at hun delte åpenhjertig, kom det flere kommentarer i sosiale medier som hun reagerer på.

– Det er mye stigma rundt dette temaet. Mange tror at man ikke kan ta seg råd til forskjellige ting, som sminke og hår. Man finner jo løsninger, man kan handle billig og få hjelp fra folk rundt seg.

Hun ønsker å få frem at hvem som helst kan havne i en situasjon der man trenger økonomisk hjelp.

– Det å be om hjelp ikke er noen skam. Jeg står heldigvis på en bedre plass i dag, og det er vel kanskje derfor jeg tør å gå ut med navn og ansikt.

– Folk sliter mer nå

I fjor ga regjeringen 1000 kroner til sosialhjelpsmottakere før jul. I år skjer det trolig ikke. Tirsdag ble Rødts forslag om å gjeninnføre støtten, nedstemt i Stortinget.

Julehjelpen til sosialhjelpsmottakere utelates til tross for at hjelpeorganisasjonene melder om rekordpågang.

Matsentralen, som organiserer matutdeling, ser en økning i henvendelser fra både privatpersoner og organisasjoner.

– Det var jo begynnelsen av dyrtiden i fjor, og regjeringen tok de grepene, som var viktige signaler. Vi vet, fra rapporter og egne undersøkelser, at folk sitter dypere i alvorlige økonomiske situasjoner i år.

HJELP: De fleste som benytter seg av matutdeling, mottar sosialhjelp, opplyser Frelsesarmeen. Bildet er fra Matsentralen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Det sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Westby Herikstad. Frelsesarmeen har rundt 70 steder som tilbyr matutdeling, og de merker økt pågang mange steder, forteller hun.

– Den største andelen av de som kommer, mottar sosialhjelp. De sliter i hverdagen. Vi håper folk vil søke om støtte for ekstra tilskudd til jul hos kommunen.

Herikstad sier julehøytiden skiller seg ut.

– Alle i jobb får ekstra betalt og halv skatt. Pensjonister får skattefritak, så står man igjen med en gruppe som får ingen fordeler.

Hun legger til:

– Den viktigste meldingen til de som sliter, er å ta kontakt med Nav. Det kan hende du har rettigheter som du ikke har benyttet deg av.

– Skal gi trygghet hele året

– Velferdsstaten skal gi folk trygghet hver dag, hele året. Sosialhjelp fra NAV gis basert på behov, og skal ta spesielt hensyn til om man har barn eller trenger ekstra hjelp til å kunne feire jul og andre høytider, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

NAV: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna oppfordrer de som sliter til å ta kontakt med Nav. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

På spørsmål om hvorfor ikke julehjelpen til sosialhjelpsmottakere ikke videreføres, svarer hun at satsene økte med 10 prosent fra 1. juli i år og justeres ytterligere etter prisveksten neste år.

– Vi skal ha velferdsordninger som treffer dem som trenger bistand, og derfor må vi være åpne for justeringer.

– Alle som trenger hjelp må ta kontakt med Nav for støtte, råd og veiledning. Ekstra utgifter knyttet til høytider kan inngå i sosialhjelpen. Nav skal være spesielt oppmerksomme på at barn og unge skal ha trygge, gode oppvekstsvilkår.