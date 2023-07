Siktet nylig dømt for drapstrusler mot fastlegen

SIKTET: Politiet fikk melding om at en person var død i en bolig i nærheten av Lierbyen torsdag. En mann er siktet for drapet. Foto: Simen Bremer Mejdal / TV 2

En mann i 50-årene som er siktet for å ha drept en annen mann i Lier, ble fredag fremstilt for fengsling i Drammen tinghus.

Mannen varslet selv politiet torsdag, før han ble pågrepet og siktet for forsettlig drap. Den drepte ble funnet i en bolig der flere personer er registrert.

Boligen mannen ble funnet død i, ble sperret av torsdag kveld, mens kriminalteknikere fra Kripos var på stedet og gjorde undersøkelser.



Politiet ba fredag om fire uker varetektsfengsling med brev og besøksforbud.

– Vi mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og at det på nåværende tidspunkt foreligger en klar bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Eldbjørg Martinsen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

RETTEN: Fra fengslingsmøtet i Drammen tinghus. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Dette er ikke første gang siktede møter i en rettssal.

Han er tidligere domfelt for ruspåvirket kjøring, ulovlig oppbevaring av våpen og narkotikasalg.

De første dommene mot ham er fra 1990-tallet.

Truet fastlegen

I juni i år han han dømt for blant annet å ha truet med å skyte fastlegen sin. Mannen ble ifølge dommen pågrepet av politiet utenfor legesenteret der hans daværende fastlege jobbet.

Han ble også dømt for å ha en avsagd hagle og en såkalt salongrifle, uten å ha tillatelse fra politiet.

Mannen i 50-årene skal ifølge dommen ha underbygget trusselen ved å si at han hadde våpen i bilen og hadde fjernet bilens kjennetegn for ikke å bli knyttet til handlingen.

– Trusselen var rettet mot tiltaltes fastlege på grunn av misnøye med medisinering, heter det i dommen fra juni.

I 2012 ble han dømt for blant annet innførsel av over 1400 tabletter med narkotisk innhold som han ikke hadde resept for. Ifølge tollinspektøren som forklarte seg under rettssaken, ble tablettene funnet i fire plastposer med glidelås uten stempling i hans bagasje.