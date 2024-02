Siktet kvinne varetektsfengslet i fire uker

Fredag kveld ble ektemannen i 60-årene knivstukket på en adresse i Vardø. Han ble sendt til sykehus, men døde senere av skadene.

Kvinnen ble søndag varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker er med brev- og besøksforbud. Det opplyser politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til TV 2.

Kvinnen, som nekter straffskyld, anker fengslingskjennelsen, opplyser hennes forsvarer, Jens Bernhard Herstad, til TV 2.



– Det er som forventet, men avgjørelsen vil bli anket til lagmannsretten, sier han.

Herstad sier at han antar at anken vil bli behandlet i løpet av tirsdag eller onsdag.

Kvinnen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

– Veldig preget

Den siktede kvinnen ble avhørt lørdag.

– Hun er veldig preget og lei seg. Hun har det tungt, sa hennes forsvarer.



I avhør har kvinnen forklart at det ikke var flere til stede på adressen.

– Vi fikk melding via AMK. Det gikk ut på at det var bråk og støy på en privat adresse. Av det vi vet var det den avdøde og siktede på adressen, og vi har ikke grunn til å tro at det var noen flere til stede, selv om vi ikke kan utelukke dette, sa avsnittsleder for taktisk etterforskning, Torstein Pettersen, til TV 2 lørdag formiddag.



Tidligere dømt

I desember 2022 ble kvinnen dømt til fengsel i 90 dager for å ha knivstukket samme mann, ifølge dommen som TV 2 har sett.



Mannen ble ikke livstruende skadet.

– Hun har forklart seg om den dommen i avhøret, sier Herstad.

Den gang nektet hun også straffskyld, og hevdet at hun hadde handlet i nødverge. Det er ikke tilfellet denne gangen, ifølge forsvareren.

– Hun har ikke hatt noe med saken å gjøre. Det er ikke snakk om noe nødvergesituasjon, sier han.