Siktet kvinne og savnet mann var sammen på nyttårsaften

STOR AKSJON: Krimteknikere jobber her ved en Lavvo på hestegården i Løten. En kvinne er siktet for medvirkning til drap etter at en mann har vært savnet siden 12 januar. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Dette bekrefter politiinspektør Liv Hilde Nytrøen at de har opplysninger om. I går bekreftet hun også at de to er tidligere kjærester, og at denne relasjonen er viktig i politiets etterforskning.

Hva den drapssiktede kvinnen har forklart om hva som skjedde nyttårsaften, vil verken politiet eller forsvareren hennes svare på. Men dette er en sentral del av etterforskningen.

Kvinnen hevder hun ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

– Siste sikre livstegn politiet har på den savnede er nyttårsaften. Da har vi flere kilder på at han oppholdt seg på gården. Etter det har vi opplysninger om to mulige livstegn. Vi har jobbet med dette, men det har ikke blitt noe styrket at dette er klare livstegn, sier Nytrøen.

SENTRALT: Spørsmålet om det oppholdt seg flere på hestegården er nå en del av politiets etterforskning. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Hun sier også at de har opplysninger på at savnede og kvinnen var sammen på gården denne dagen.



- Har det vært flere der nyttårsaften?

– Det er en del av det vi undersøker.

Forsvareren til kvinnen, Jens Henrik Lien, bekrefter politiets uttalelser om at begge var på gården denne dagen.

– Var det flere der?



– Slike spørsmål kan jeg ikke kommentere nå.



Lørdag ble det kjent at politiet har sikret blodspor fra mannen i 30 årene, som er savnet, inne på gårdsområdet. Og at det er funnet levninger fra et menneske, som er sendt til analyse og ID-sjekk. Dette førte til at siktelsen mot kvinnen ble endret.

STOR INTERESSE: Jens-Henrik Lien forlater politihuset på Hamar etter et 9 timers langt avhør. Han er forsvarer for den siktede kvinnen i Løten saken. Foto: Harald Chr Eiken / TV 2

Kvinnen stiller seg helt uforstående til at hun nå er siktet for drap eller medvirkning til drap. Hun har anket fengslingen på fire uker og begjært seg løslatt.

I følge forsvareren mener hun andre gjerningspersoner må stå bak dersom det skulle vise seg at savnede er drept.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen svarer slik på spørsmålet om de har flere mistenkte i saken enn kvinnen som er siktet.

– Ingen flere mistenkte eller siktede per nå, men i slike saker vil det alltid kunne være en utvikling.

Eidsivating lagmannsrett skal nå ta stilling til kvinnens anke.

Det er ventet svar på analysene av levningene i løpet av uken.