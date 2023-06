Siktet for terrortrusler – varetektsfengsles i fire uker

Det har Oslo tingrett besluttet tirsdag ettermiddag. Siktede ba om betenkningstid rundt spørsmålet om anke.

– Min klient erkjenner de faktiske forhold, men han erkjenner ikke straffskyld og motsetter seg varetektsfengsling, sier siktedes forsvarer Svein Erling Jensen til TV 2.

Tirsdag ettermiddag møtte han i Oslo tingrett. Fengslingsmøtet går for åpne dører, men det er forbudt å gjengi innholdet under rettsmøtet.

Påtalemyndigheten begjærer siktede fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, samt at de to ukene skal være i full isolasjon.

Dette er mannen siktet for: § 134 Terrortrusler: Den som truer med å begå en handling som nevnt i § 131 eller § 137 til §144, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom trusselen leder til en følge som nevnt i § 131 annet ledd, straffes handlingen med fengsel inntil 21 år.

– Fare for bevisforspillelse



Begjæringen begrunnes i fare for bevisforspillelse, opplyser påtaleansvarlig jurist på saken, Hilde Hermanrud Strand i Oslo politidistrikt.

PÅTALE: Politiadvokat Hilde H. Strand representerer påtalemyndigheten i saken. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Den siktede er en norsk statsborger, og vedkommende ble avhørt sent mandag kveld. Han har forklart at han sendte truslene.



Advokat Jensen mener påtalemyndigheten blåser denne saken ut av proposjoner.

– Dette er å skyte spurv med kanon, sier han.



Tidligere domfelt

Sikrede er ifølge TV 2s opplysninger bosatt i en annen del av landet enn Oslo.



TV 2 er kjent med at siktede er domfelt ved to tidligere anledninger.

Slik TV 2 forstår det skal det ikke foreligge flere dommer mot ham.

RETTSSAL: Tirsdagens fengslingsmøte ble avholdt i Oslo tingretts sal nummer 128. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

I 2021 ble han dømt for vold og uberettiget vinning, etter at han skal ha oppsøkt en person på en fest, utsatte ham for vold og stjal klokken hans.

Året etter ble han igjen dømt for vold, der han skal ha slått og sparket en person.

– Min klients straffehistorikk er irrelevant i denne sammenhengen, sier forsvarer Jensen.

Digitale trusler

Ifølge politiet skal mannen ha fremsatt trusler gjennom e-post og annen digital kommunikasjon over internett, som skal ha vært myntet på Oslo Pride.

Oslo Pride er den største festivalen i Norge som feirer skeiv kjærlighet og mangfold. Festivalen eies av Fri Oslo og Akershus.

PARADE: Pride-paraden etter terrorangrepet mot Oslo i fjor sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

I fjor ble Pride utsatt for et terrorangrep der to personer ble drept og mange ble skadet.

I en fersk rapport om angrepet, slås det fast at terroren kunne vært avverget, og at politiet hadde informasjon om trusler mot Pride-feiringen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får i rapporten kritikk på flere punkter, og PST-sjefen har beklaget.

Også justisminister Emilie Enger Mehl (Så) har møtt kraftig kritikk i forbindelse med saken – blant annet for at hun har nektet å kalle angrepet for terror og at det skeive miljøet mener hun har vært usynlig i kjølvannet av angrepet.

Årets festival starter fredag og avsluttes lørdag 1. juli med Pride-parade gjennom hovedstadens gater.