Siktet for kidnapping av gjengmedlem

POLITIJAKT: Omtrent klokken 04.00 andre juledag krasjet denne bilen i en rundkjøring i Kongsvinger under en politijakt. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

Politiet i Innlandet har siktet fem menn for frihetsberøvelse av tre andre menn. Saken havnet tilfeldigvis hos politiet etter en biljakt natt til andre juledag.

Politiet oppdaget det de mener er en omfattende kidnappingssak etter at en Range Rover krasjet i en rundkjøring på Kongsvinger klokken 04.02 andre juledag.

Sjåføren krasjet bilen mens han ble forfulgt av politiet, som han kort tid før ulykken nektet å stoppe for. Politiet mistenker at sjåføren var ruset da ulykken skjedde.



Saken er rutinemessig varslet til Spesialenheten fordi bilen krasjet mens den ble forfulgt av politiet.

ENDTE HER: Minst tre av de som satt i bilen ble sendt til legevakt etter ulykken. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

Politiet fikk raskt mistanke om saken kunne handle om langt mer enn uaktsom kjøring på glatta.

Knyttes til MC-gjeng

Det satt fire menn i bilen da den krasjet. Ifølge TV 2s opplysninger er en av dem en sentral skikkelse i den omstridte motorsykkelgjengen Satudarah.

Mannen skal ha hatt skader som tydet på at han var utsatt for vold før bilulykken inntraff. Nå har han og to andre menn fått status som fornærmet i en kidnappingssak med totalt fem siktede.



Kun fire av de siktede er pågrepet, mens en femte mann er etterlyst.

– Det kan bli flere siktelser enn fem også, sier politiadvokat Wigdis Hjalmarsen til TV 2.

NEDERLAND: Satudarah stammer fra Nederland, der retten i 2018 gjorde klubbens eksistens ulovlig. Foto: Robin Van Lonkhuijsen / AFP PHOTO

Politiadvokaten sier det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for det som skjedde.

TV 2 får opplyst at de fornærmede skal ha blitt oppsøkt av fem menn i en bolig på Kongsvinger natt til 26. desember.

Adressen på Kongsvinger tilhører en av de fem siktede i saken, som i likhet med fornærmede også har eller har hatt knytninger til Satudarah.

Selv mener Satudarah at de ikke finnes i det hele tatt, fordi klubben er lagt ned.

Forventer løslatelse

Tidligere i år har flere personer med knytninger til Satudarah møtt opp i retten, der påtalemyndigheten har forsøkt å få ned et forbud mot hele klubben.



I mai sa Oslo tingrett nei til statsadvokatens begjæring om å forby Satudarah som forening.

En måned etter seieren i tingretten opplyste lederen av klubben at de hadde avviklet Satudarah i hele landet. Det tror ikke politiet noe på.

I desember møttes partene igjen i Borgarting lagmannsrett. Partene venter nå på lagmannsrettens konklusjon, som er ventet å komme i januar.

Politiet mener organisasjonen er opprettet med et formål om å drive med kriminalitet som truer samfunnets liv, helse og frihet. De har blant annet pekt på at svært få av personene som har hatt en tilknytning til gjengen har verken motorsykkel eller førerkort for dette.

FORSVARER: Usama Ahmad i tingretten tidligere i år. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Det er advokatene Usama Ahmad og John Christian Elden som bistår Satudarah i saken om klubbens rett til eksistens.



En av de som forklarte seg for Oslo tingrett i mars, er mannen som eier boligen på Kongsvinger og som nå er siktet for frihetsberøvelse.

TV 2 var til stede da han inntok vitneboksen i mars. Da forklarte han seg blant annet om at mannen politiet nå mener at han har kidnappet, er en av hans viktigste støttespillere og venner.

– Han nekter straffskyld og begjærer seg løslatt, noe jeg forventer at han blir. Utover det kan jeg ikke kommentere saken i det hele tatt, sier mannens forsvarer, advokat Usama Ahmad til TV 2.

– Preget og forslått

TV 2 har vært i kontakt med flere av de siktedes forsvarere. Samtlige av de siktede har torsdag begjært seg løslatt fra politiets varetekt.

– Han begjærer seg løslatt, men har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Han er ganske preget og forslått etter denne ulykken, sier forsvareren til en av de siktede, Kristin Giljanovic.

SATUDARAH OSLO: Dette bildet er tatt på Linderud i Oslo for noen år siden. Foto: Privat

Advokat Bjørn Erik Pettersen opplyser at han foreløpig ikke har fått en kjennelse fra Østre Innlandet tingrett, men at han på vegne av sin klient begjærte løslatelse.

– I det så ligger det jo at han mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for dette. Når alt av dokumenter er klausulert så kan jeg ikke si mer enn det, sier Pettersen.

TV 2 har også forsøkt å komme i kontakt med den siste oppnevnte forsvareren i saken, Kaja de Vibe Malling. Hun har ikke besvart våre henvendelser.