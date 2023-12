Siktet for drap på tidligere samboer

ÅSTED: Politiet har siktet huseieren for drap etter brannen i Valldal i Fjord kommune 10. desember. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Mannen i 60-årene har forsøkt å selge huset sitt siden i sommer. 10. desember brant boligen og hans tidligere samboer ble funnet død i ruinene. Nå er han siktet for drap.

Politiet utvidet før helgen siktelsen mot mannen i 60-årene etter dødsbrannen i Valldal utenfor Ålesund til å omfatte drap.

En kvinne i 40-årene mistet livet i brannen, og var ifølge politiet tidligere samboer med den siktede mannen.

Det er ikke kjent når kvinnen meldte flytting fra stedet, men hun var nå registrert med bostedsadresse i Ålesund kommune. Hun er nå identifisert.

Samlet bevisbilde

Politiinspektør Maria Nørve Vike i Møre og Romsdal politidistrikt er svært tilbakeholden med opplysninger i saken.



– Av hensyn til etterforskningen og at siktede ikke er avhørt, kan vi ikke gå i detaljer på hva som har kommet frem i etterforskningen, sier Vike Nørve til TV 2.



Hun ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til om obduksjonsrapporten alene har gitt grunnlag for utvidelse av siktelsen, og vil ikke svare på om politiet mener brannen kan være startet for å skjule en straffbar handling.

– Siktelsen er en del av samlet bevisbilde, og vi jobber ut fra flere hypoteser, sier Vike Nørve.

Mannen i 60-årene samtykket til varetektsfengsling, som er begrunnet i fare for bevisforspillelse. Politiet kan ikke på nåværende tidspunkt utelukke at det har vært andre til stede i huset før det begynte å brenne.

– Det er en del av etterforskningen å kartlegge hvem siktede og avdøde har vært i kontakt med og hvem som eventuelt har vært der, opplyser politiinspektøren.

Politiet vil be om forlenget varetektsfengsling når fengslingsperioden går ut 27. desember.



Den siktede sitter i varetekt og har enda ikke forklart seg. Mannen er foreløpig ikke i stand til å la seg avhøre.

Ville selge

Den drapssiktede mannen ble i februar i år dømt til 24 dager ubetinget fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika.

Kort tid etter dommen tok han kontakt med en eiendomsmegler fordi han ønsket å selge huset, som ligger avsidesliggende til i Valldal i Fjord kommune.

Megler opplyser til TV 2 at huset ble lagt ut for salg 20. juni og at det var kommet inn bud. Men boligen var ikke solgt før brannen oppsto.

Mannens forsvarer, Reidar Andresen, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for å kommentere den utvidede siktelsen.