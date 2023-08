Siktet for drap på kona: – Mistanken er styrket

STJØRDAL (TV 2): En mann i 20-årene er siktet for å ha drept kona si, som han også hadde barn med. Etter avhøret med ham er mistanken styrket.

Lørdag kveld ble en kvinne i 20-årene funnet død i en bolig i Stjørdal sentrum. Mannen hennes, som selv varslet politiet, ble pågrepet på stedet.

Påtaleansvarlig Thomas Berg i Trøndelag politidistrikt opplyser søndag til TV 2 at de to hadde felles mindreårig barn.

Kvinnen ble funnet i tilknytning til deres felles bolig, men politiet ønsker ikke å oppgi nøyaktig funnsted.



– Vi har hatt krimteknikere på stedet i natt og fortsetter med undersøkelser utover dagen, sier Berg.

TAR HENSYN: Påtaleansvarlig Thomas Berg ønsker ikke å kommentere detaljer i saken av hensyn til videre etterforskning. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Mistanken er styrket

Den siktede mannen i 20-årene har vært i avhør i natt.

– Gjennom etterforskningen i natt og i morgentimene så er mistanken mot siktede styrket. Vi ønsker ikke å si noe mer om hans forklaring, sier Berg.

Det vil fremover bli gjort flere avhør av mannen og kretsen rundt mannen og fornærmede i saken.



– Vi har ikke informasjon om at det var vitner til selve hendelsen, sier Berg.



ÅSTED: Politiet var raskt på plass etter at siktede selv varslet om hendelsen lørdag kveld. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Politiet sa lørdag kveld at det ikke var noen fare for beboerne i området, og at det heller ikke er andre mistenkte i saken.

– Av hensyn til etterforskningen er det for tidlig å si noe om dødsårsak og motiv for drapet. Den siktede mannen vil trolig fremstilles for fengsling i Trøndelag tingrett førstkommende mandag, sier Berg.

Politiet ønsker heller ikke å kommentere på om de har kontroll på eventuelt drapsvåpen.

Samarbeider med politiet

Forsvarer Kolbjørn Lium i Advokatnett sier at den siktede mannen ønsker å samarbeide med politiet.

– Han har vært i et innledende avhør og forklart seg for politiet. Det som går på spørsmål om straffskyld har ikke vært belyst, så det kan jeg ikke kommentere, sier Lium til TV 2.

I RETTEN: Advokat Kolbjørn Lium, her i forbindelse med en annen sak, forsvarer siktede. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Advokaten ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient har det nå, og kan heller ikke si noe om relasjonen mellom den avdøde og siktede, utover at de var gift.

Han regner med at det vil bli holdt nye avhør den nærmeste tiden.

– Per nå er det ikke noe som er fastsatt, med det er naturlig å tenke at det blir ytterligere avhør fremover, avslutter advokaten.

– Dypt tragisk

Ordfører Eli Arnstad i Stjørdal kommune er orientert om hendelsen.

– Det er en dypt tragisk hendelse, og vi i Stjørdal kommune vil bistå politiet med de tiltakene som er nødvendig, sier Arnstad.

Hva slags tiltak har dere satt i gang nå umiddelbart?

– Det er bestandig sånn at kommunen kobler på kriseteamet ved slike hendelser. Slik jeg forstår det så har de allerede hatt kontakt med politiet, sier Arnstad.