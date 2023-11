Siktet bror knytter seg til handlingen

– Det er foretatt avhør av mannen i dag, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.



Hun legger til at spørsmål om straffskyld enda ikke er tatt opp.

– Siktede er ikke stilt spørsmålet om han erkjenner straffskyld. Det vil bli tatt opp i et senere avhør, sier politiadvokaten.

Hun legger til:

– Han knytter seg til drapshandlingen.

Politiet vil be om fire ukers varetekt, skriver politiet i en pressemelding.

POLITI PÅ STEDET: Politiet ble varslet om hendelsen klokken 11.17 lørdag og rykket ut. Der fant de en drept kvinne i 70-årene. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Det var lørdag formiddag at politiet fikk melding om hendelsen. De rykket ut og fant en drept kvinne i 70-årene.

Hennes bror, også i 70-årene, ble pågrepet og siktet for drapet.

Politiet sa tidligere søndag at det var planlagt at siktede skulle møte til fengslingsmøtet, men Mathiassen opplyser om at det blir kontorforretning i stedet .

Siktede selv meldte fra om «en hendelse» lørdag formiddag, ifølge politiet.

– Det var i forbindelse med at hans søster var død, sier Mathiassen til TV 2.

Foreløpig vurdering

Det ble lørdag kveld gjennomført en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av mannen.

– Det som ble tatt i går var en prejudisiell observasjon, forklarer Mathiassen.

Med en prejudisiell observasjon er målet å avklare om det er nødvendig å gjennomføre en full rettspsykiatrisk vurdering av mannen.

Mathiassen sier det er for tidlig å gå inn på den foreløpige vurderingen.

– Virket som en vanlig dag

Åstedet ligger noen kilometer utenfor sentrum av tettstedet Hvittingfoss. TV 2 var lørdag i kontakt med en nabo til åstedet.

– Det virket som en helt vanlig dag, helt til vi så masse politi dukke opp i dag. Politiet kom på døren og spurte om vi hadde opplysninger. Alt virket stille og rolig fredag kveld, sier han.

Han beskriver Hvittingfoss som et lite og fredelig sted der alle kjenner alle.

– Det er merkelig at det har skjedd her. Nå håper jeg vi får mer informasjon etter hvert.