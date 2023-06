Siktede og avdøde bodde i samme blokk

ÉN PÅGREPET: Politiet har pågrepet en mann etter at en kvinne ble funnet døde med antatte stikkskader sent torsdag kveld. Foto: Torstein Wold / TV 2

Politiet rykket ut til stedet sent torsdag kveld.



– Vi ankom med helse og fant en livløs person, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Siktet for drap

Én mann ble pågrepet på stedet og er nå siktet for drap. Pågripelsen gikk udramatisk for seg.

– Akkurat hva slags rolle han har i dette her, er litt for tidlig å si. Men per nå er han siktet for dette forholdet, for drap, sier innsatsleder Svend Bjelland til NTB.

Det antatte drapet skal ha skjedd inne i en leilighet. Både avdøde og siktede beskrives som «voksne».

– Politiet har kontroll på to vitner og det vil også bli foretatt en rundspørring av beboere i blokka etter hvert, opplyser Stokkli til TV 2.



Det ble gjort beslag i en gjenstand.

– Men om det er gjenstanden som ble brukt, er for tidlig å si noe om. Vi har heller ikke helt oversikt over hva slags skader den avdøde har, annet enn det som allerede er formidlet – at det er skade etter en skarp gjenstand. Det er så tidlig nå at vi ikke kan utelukke noe, men vi har kontroll på én eller flere gjenstander, sier Bjelland.



Ingen kjent relasjon

Politiet anså seg ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet ved 05.30-tiden.

Fredag morgen var ennå ikke alle pårørende varslet.

Politiadvokat Christian Hatlo opplyser at den avdøde kvinnen og den pågrepne mannen bodde i samme blokk, men ikke i samme leilighet.

Enn så lenge kjenner ikke politiet til noen relasjon mellom dem, utover at de bodde nær hverandre.

– Ikke oss bekjent. Det får vi prøve å finne ut av, sier Hatlo til TV 2.