Siktede nylig dømt for heleri – betalte lån med svindyre Rolex-klokker

43-åringen som er siktet for drapsforsøk etter at han skjøt mot en mann i 30-årene utenfor IKEA Furuset tirsdag, ble nylig dømt til fem måneders fengsel for økonomisk kriminalitet.

FURUSET: Politiet etterforsker saken som drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble skutt utenfor varehuset til IKEA tirsdag kveld. Foto: Alf Simensen / TV 2

I Oslo tingretts dom av 1. september ble 43-åringen frikjent for å ha hvitvasket penger for en lederskikkelse i B-gjengen.

Han ble samtidig dømt for grovt uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Pengene stammet fra koronabedragerier utført av andre kriminelle.

Statsadvokaten i Oslo har anket dommen mot 43-åringen fra i høst, og det er berammet ny rettssak i Borgarting lagmannsrett i løpet av våren.

TV 2 har ingen opplysninger om at dommen har noen sammenheng med tirsdagens hendelse. Politiet etterforsker likevel om skuddene kan ha et økonomisk motiv.

– Vi har ikke konkludert med noe som helst, men jeg kan bekrefte at det er noe vi ser på, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Nekter for drapsforsøk

Like etter klokken 20.00 tirsdag kveld fikk politiet melding om at det var avfyrt flere skudd på parkeringsplassen ved Furuset stadion, like ved varehuset til IKEA.

På bakken ble det funnet flere tomhylser.

43-åringen ble pågrepet i en Mercedes på Romerike like før klokken 22 tirsdag kveld. Ifølge TV 2s opplysninger hadde han en automatrifle av typen AK-47 med seg i bilen.

TOMHYLSE: Ifølge NTB stemmer hylsene overens med at det kan være brukt en AK-47 under hendelsen. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Politiinspektør Grete Lien Metlid vil ikke kommentere hva slags våpen det er snakk om, men sier til TV 2 at de mener å ha kontroll på våpenet som ble brukt under hendelsen.

Politiet tror heller ikke at flere var involvert i hendelsen.

– Han bekrefter at han har vært på stedet og skutt, men at det ikke var noe drapsforsøk, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til TV 2.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik har hatt 43-åringen som klient flere ganger. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Storrvik, som er i avhør med klienten sin onsdag ettermiddag, er også 43-åringens forsvarer i helerisaken.

Rolex-klokker til 1,9 millioner

Da 43-åringen ble dømt for grovt uaktsomt heleri i september, var han i utgangspunktet tiltalt av politiet for å ha handlet forsettlig.

Under rettssaken i høst forklarte han hvordan han under utbruddet av covid-19 kom over en lukrativ avtale om innføring og salg av antibac.

I forbindelse med dette kom han i kontakt med en mann som ville investere i avtalen.

43-åringen skal ha blitt fortalt at investorens midler knyttet seg til penger som i utgangspunktet skulle vært benyttet til å betale merverdiavgift.

En av regjeringens tiltakspakker under pandemien var en ordning med utsatt betaling av merverdiavgift, og retten legger til grunn at denne historien kunne fremstå troverdig for 43-åringen.

I ettertid mottok han fem pengeoverføringer på totalt 1,5 millioner kroner.

TATT I BESLAG: Politiet setter denne Teslaen i sammenheng med skuddene på Furuset, og har tatt den i beslag. Foto: Alf Simensen / TV 2

Selv om han ba investoren om bekreftelse på at pengene stammet fra lovlige midler, mener tingretten at han ikke undersøkte godt nok hvorvidt pengene stammet fra straffbare handlinger eller ikke.

Da 43-åringen flere måneder senere skulle betale tilbake til investoren, gjorde han dette ved å overlevere fire Rolex-klokker med en verdi på henholdsvis 395.000 kroner, 350.000 kroner, 400.000 kroner og 700.000 kroner.

I tillegg ga han fra seg 200.000 kroner i kontanter.

Retten finner det bevist at investoren, som 43-åringen møtte da han overleverte klokkene, kun fungerte som en mellommann.

Den egentlige mottakeren av klokkene er i dag straffedømt for grove bedragerier av NAV under pandemien.

Dømt en rekke ganger

Den siktede 43-åringen er straffedømt en rekke ganger tidligere.

Før dommen i 2022 hadde det imidlertid gått lang tid siden sist gang han ble straffedømt. Den nest siste dommen mot mannen, kom etter det TV 2 kjenner til, i 2009.

Da fikk han seks års fengsel for blant annet forsøk på innførsel av nesten hundre kilo hasj, oppbevaring av 200 gram kokain, grovt heleri og medvirkning til bankran.

På 2000-tallet er han flere ganger dømt for både vold, narkotika, våpenoppbevaring og økonomisk kriminalitet.

STORE STYRKER: Politiet rykket ut med store mannskaper til IKEA Furuset tirsdag kveld. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

I dommen fra i høst frikjente Oslo tingrett 43-åringen for å ha hvitvasket 850.000 kroner for en av lederne i B-gjengen.

Han ble derimot dømt for grovt uaktsomt heleri av 1.500.000 kroner, til fengsel i fem måneder, der to av månedene gjøres betinget.

Statsadvokaten i Oslo har anket dommen, og den er dermed ikke rettskraftig. Borgarting lagmannsrett skal behandle saken en gang i løpet av 2023.

TV 2 har ingen opplysninger om at 43-åringen selv har vært gjengmedlem, men av Oslo tingretts dom kommer det frem at han kjenner flere sentrale gjengmedlemmer fra oppveksten sin.