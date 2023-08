Siktede nekter straffskyld: – Sjokkartet opplevelse

ÅSTED: Krimteknikere jobbet på åstedet sent mandag kveld. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

HAUGESUND (TV 2): Mannen som er siktet for drap i Haugesund nekter straffskyld, ifølge sin forsvarer. Han fremstilles for varetektsfengsling på onsdag.

Sent mandag kveld meldte politiet at en person er siktet for drap etter funn av en død person i en leilighet i Haugesund.

Det er Ørjan Eskeland som er oppnevnt som forsvarer for siktede. Han har ikke anledning til å uttale seg om saken på tirsdag.



Derfor er det hans kollega, advokat Stian Kristensen, som uttaler seg på vegne av Eskeland.

Tirsdag har han hatt en samtale med sin klient. Kristensen opplyser at siktede, en mann i 40-årene, nekter straffskyld.

– Jeg ønsker ikke å gå innpå samtalene vi har hatt, men det jeg kan si er at han nekter for å ha gjort det han er siktet for.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen svarer på vegne av sin advokatkollega, Ørjan Eskeland. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hvordan opplever han denne situasjonen?

– Han opplever det som sjokkartet å bli pågrepet av politiet og er preget av dette.

Ikke avhørt

Politiet opplyste mandag kveld at de ville forsøke å gjennomføre et avhør med siktede. Det lot seg ikke gjennomføre, opplyser Kristensen.



– Nå har vi bedt om at han får tilsyn av helsepersonell og så avventer vi de vurderingene som gjøres der, før vi tar en avgjørelse knyttet til avhør, sier forsvareren.

Han vil bli fremstilt for legevakten tirsdag ettermiddag eller kveld.

– Da vil det bli gjort en vurdering av hans tilstand, sier Kristensen.

Fengsling på onsdag

Forsvareren opplyser at hans klient vil bli fremstilt for fengsling på onsdag.

– Det er berammet fengsling i morgen klokken 13.30, sier han.

Fengslingsmøtet vil finne sted i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger sentrum.

Det var en relasjon mellom siktede og avdøde.



– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere hva slags relasjon det var mellom de to, sier Kristensen.

FUNNET: Avdøde ble funnet i denne leiligheten i Haugesund, klokken 13.05 på mandag. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Politiet opplyste mandag at politiet oppsøkte den aktuelle leiligheten i forbindelse med en savnetmelding.



Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet mener det er grunn til å tro at det er den savnede mannen som nå er funnet død.

Ifølge TV 2s opplysninger skal avdøde ha vært savnet over en lengre periode.

Nabolag i sjokk

TV 2 har snakket med personer som bor i området der åstedet ligger.

En nabo i umiddelbar nærhet til leiligheten beskriver et nabolag i sjokk, etter nyheten om at en man skal i ligget død i nabolaget over lengre tid.

– Det kunne jeg aldri forestilt meg. Jeg ble overrasket. Det ble vel samtlige her i nabolaget, sier naboen, som ønsker å være anonym.

Naboen sier det er en trist hendelse. Han kjenner ikke de involverte.