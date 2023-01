Siktede har ranet mange barn – varetektsfengslet i fire uker

FUNNET DØDE: Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde i Spydeberg i helgen. Pårørende til de avdøde frigitt et bilde til bruk. Foto: Privat

I dommen fra Oslo tingrett heter det at gutten normalt sett skulle blitt dømt til fengsel i to år og tre måneder, men grunnet hans unge alder ble straffen satt til 420 timers samfunnsstraff.

I denne saken ble han dømt for totalt ni ran. Dommen falt våren 2021.

Hendelsene skjedde primært på t-banen i Oslo i mars og april 2020, kort tid etter at Norge ble pandemistengt.

Ofrene, flere av dem unge barn, ble fraranet blant annet Airpods, merkeklær og tyggegummi.

Nå mener politiet i Indre Østfold at han spilte en rolle i forbindelse med at de 16 år gamle tvillingjentene Mille og Mina Hjalmarsen døde natt til søndag.

De døde trolig som følge av en overdose.

I en kjennelse avsagt av Follo og Nordre Østfold tingrett tirsdag ettermiddag, kommer det frem at siktede varetektsfengsles i fire uker med brev og besøkskontroll i to uker.

AVSA KJENNELSE: Tirsdag besluttet Follo og Nordre Østfold tingrett at den 18 år gamle mannen som er siktet i saken, skal varetektsfengsles. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Viser til sakens alvor

Forsvareren til siktede, Haakon Åsli Skogstad, mener hans klients ranshistorikk er irrelevant opp mot dødsfallene i Spydeberg.

– Han er fremdeles ikke siktet for på noen måte å ha forårsaket jentenes tragiske død. Det er fremdeles et klart skille mellom siktelsen som gjelder min klient, og siktelsen som gjelder den andre, sier han til TV 2.

I kjennelsen kommer det frem at retten mener varetektsfengsling av siktede «ikke vil være et uforholdsmessig inngrep», blant annet på grunn av sakens alvor og karakter.

Videre skriver retten at de har tatt hensyn til det de mener er et sterkt mistankegrunnlag, samt at de mener det er fare for bevisforspillelse.

I kjennelsen skriver dommeren også at de har tatt hensyn til at siktede har samtykket til varetektsfengsling og at hans unge alder er tatt med i vurderingen.

– Fornøyd

Påtalemyndigheten, ved politiadvokat Benedicte Granrud, er fornøyd med at de har fått medhold av tingretten.

– Hva gjør politiet videre nå?

– Politiet er i en tidlig fase i etterforskningen og det gjenstår en rekke etterforskningsskritt.

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Benedicte Granrud fikk gjennomslag i retten for sin begjæring om fire ukers varetekt for den siktede 18-åringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Granrud opplyser at det er sentralt for dem å få avklart hendelsesforløpet, uten at hun vil gå inn på hva de vet om det.

– Vi ber fortsatt om tips fra personer som har vært i dialog med, eller observert jentene i forkant, sier hun.

Sier han ikke forårsaket dødsfall

Fra før er en 26-åring varetektsfengslet, siktet for uaktsomt drap. Han er selv tidligere domfelt, og rettsdokumenter viser at han er utviklingshemmet.

Den andre siktede, som i dag er 18 år gammel, ble først siktet for å ha solgt narkotika til jentene, noe han nekter straffskyld for.

Etter at 18-åringen ble avhørt mandag, uttalte den forsvareren hans at han ikke på noen måte er siktet for å ha forårsaket de tragiske dødsfallene.

Tirsdag utvidet politiet siktelsen til at han også skal ha etterlatt tvillingene i en hjelpeløs tilstand.

Han møtte selv opp i retten, sammen med medforsvarer Johannes Bakkevig, da han ble fremstilt for varetektsfengsling tirsdag ettermiddag.

FORSVARER: Johannes Bakkevig representerer den andre siktede. Her fra tirsdagens fengslingsmøte. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Mannen samtykker til å bli fengslet, men nekter straffskyld, også for å ha etterlatt jentene i hjelpeløs tilstand.

Holder bevis hemmelig

Pressen fikk ikke være til stede under fengslingsmøtet fordi politiet ønsker å holde bevisene i saken skjult.

Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål, blant annet hvilken relasjon tvillingene hadde til de to siktede mennene.

Det er heller ikke kjent hvilket stoff politiet mener de fikk i seg, eller under hvilke omstendigheter dette skjedde.

Søstrene var under tiltak med barnevernet og de bodde på en institusjon tilhørende Fossumkollektivet.

Verken Bufetat eller Fossumkollektivet har gitt noen ytterligere kommentarer i saken hittil.