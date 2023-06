Siktede dømt for vold og ran i ung alder

En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin kvinnelige nabo i 60-årene natt til fredag. Han er tidligere straffedømt flere ganger, blant annet for ran og vold.

Like før midnatt torsdag fikk politiet meldinger om at en dame i 60-årene var alvorlig skadd med en skarp gjenstand i en leilighet på Teisen i Oslo.

Hun ble kort tid senere erklært død. En mann i 30-årene er siktet for å ha drept henne, og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 14 fredag.

– Han har ikke tatt stilling til sakens faktiske side, og dermed heller ikke spørsmålet om straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Sulman M. Hussain.

TV 2 har vært i kontakt med politiadvokat Henrik Rådal, som ikke ønsker å kommentere saken før fengslingsmøtet fredag.

Ran og vold



Ifølge TV 2s opplysninger er mannen straffedømt fem ganger tidligere. Den siste dommen mot ham falt i 2008, da han var i begynnelsen av 20-årene.

VAR NABOER: Avdøde og siktede skal ha vært naboer i denne blokka. De pårørende er varslet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Den gangen fikk han åtte måneders fengsel, blant annet for å ha tatt kvelertak på og ranet en mann i Oslo sentrum.

Den første dommen mot den nå drapssiktede mannen kom i 2003, før han hadde fylt 18 år. Også den gangen ble han dømt for personran, til til 119 timers samfunnsstraff.

I dommen fra 2008 skriver Oslo tingrett at siktede fortalte at han hadde skiftet ut vennegjengen sin og endret livsstil.

Oslo tingrett skriver i dommen at de ikke har noen holdepunkter for at dette stemmer. og peker på at han i 2008 hadde fått flere sjanser ved å ble idømt samfunnsstraff.

Ikke dømt på 15 år

«Han er domfelt en rekke ganger for alvorlig vinning- og voldskriminalitet», skriver retten, som til slutt landet på å reagere strengt overfor mannen.

Den drapssiktede mannen anket straffen på åtte måneders fengsel i 2008, men anken slapp ikke gjennom hos Borgarting lagmannsrett.



Ifølge TV 2s opplysninger er han ikke straffedømt de siste 15 årene.

– Jeg ønsker ikke å kommentere historikken på nåværende tidspunkt, sier forsvareren.



DRONE: Politiet har jobbet på åstedet gjennom natten, blant annet ved å bruke drone. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det antatte drapet natt til fredag skal ha skjedd inne i en leilighet i tiende etasje. Den siktede mannen var på stedet da politiet ankom.

Han har foreløpig ikke vært i avhør med politiet, og det er ukjent hvordan han stiller seg til anklagene mot ham.

Politiet mener at kvinnen ble dømt med en skarp gjenstand, og sier at de har kontroll på det de tror er drapsvåpenet.

Politiadvokat Christian Hatlo sa tidligere fredag til TV 2 at politiet ikke er kjent med at det er noen relasjon mellom avdøde og siktede, utover at de har bodd i samme blokk, men ikke samme leilighet.