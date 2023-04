Sigve (21) begravet – faren hyller hjelpen de har fått

Familie, venner og kollegaer tok fredag et siste farvel med Sigve Bremset (21) som ble drept i Steinkjer i påsken.

Det var en fullsatt kirke som tok farvel med 21-åringen som ble drept i Steinkjer i påsken.

Sigve Bremset ble drept da en mann i 30-årene kjørte inn i en folkemengde natt til 1. påskedag.

Familie, venner og rundt 100 kolleger fra forsvaret var til stedet i begravelsen.

Kollegaene la også ned blomster på åstedet tidligere på dagen.

Gunnar Einar Steingrimsson, sogneprest i Steinkjer, var preget etter begravelsen.

ÅSTED: Kollegaene fra forsvaret var på åstedet og la ned blomster før begravelsen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er selvfølgelig veldig trist og tungt, det kan ikke beskrives. Samtidig er det meningsfult, det var mange som var kommet sammen for å si farvel, og det var sterkt og vakkert, sier Steingrimsson til TV 2.

Han forteller at han slet med å finne ordene da han skulle skrive andakten for seremonien.

SOGNEPREST: Gunnar Einar Steingrimsson i Steinkjer, her fotografert utenfor kirken etter begravelsen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er mange som kjenner på forskjellige følelser nå, mange er sinte, jeg også, sånt skal ikke skje, så håp er ordet vi må ha med oss, vi må se framover. Det er akkurat det som kjennetegnet Sigve, sier han.

Takker Steinkjer

Torsdag kveld publiserte Steinkjer-Avisa et brev fra 21-åringens far til Steinkjers befolkning.

Der takker han Steinkjer for den støtten og omsorgen han og familien har fått etter dødsfallet. Han hyller innsatsen til alle instanser som har fulgt dem opp.

«Vi i familien er veldig samstemte om at vi skal bruke vår energi på å ta vare på alle de gode minnene vi har om en fantastisk gutt som vi fikk gleden av å ha i 21 år. Vi er takknemlige for at det ikke gikk flere liv tapt denne natta,» skriver han.

Han oppfordrer også befolkningen til å gjennoppta livene sine.

«Sigve ville ikke hatt et ønske om at dere skulle være triste. Han var en glad gutt som ville likt at dere har det så hyggelig som mulig. Gi hverandre en klem og gå gjerne ut på byen. Gjør som Sigve og lev lykkelige liv!»



Brevet imponerer sognepresten.

– Det var fantastisk å se det han hadde skrevet. De er så stødige, jordnære og fornuftige, de er fantastiske foreldre og noen flotte forbilder, sier han.

– Sterk opplevelse

Også ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein, var til stedet i begravelsen.

Hun beskriver det som veldig sterkt, men samtidig fint.

ORDFØRER: Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi har været med på en stund som var så veldig verdig Sigve, han var en så flott gutt, god, omsorgsfull, aktiv, og her har vi alle tatt avskjed med ham på en så fin måte, etter en ubegripelig hendelse, sier hun.

– Dette preger Steinkjer veldig, men dette var så sterkt, og nå skal vi la Sigves verdier leve videre, understreker hun.