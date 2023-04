Sigurd (26) var med på å grave fram den omkomne

– Det er kanskje litt som å komme fram til en trafikkulykke.

– Men du slutter jo ikke å kjøre bil.

– Nei. Men du kjører kanskje litt mer forsiktig.

Gravde fram den døde

Sigurd Salberg Pedersen (26) presenterer seg som «fotograf og filmskaper bosatt i Tromsø, med lidenskap for sykkel, skikjøring og friluftsliv».

Han er også frivillig i Røde Kors Hjelpekorps. Fram til nå har engasjementet her bestått i kursing, møter og mindre aksjoner.

Aldri med døden som utfall – fram til nå.

For sist søndag omkom en amerikansk skikjører i 20-årene i en ulykke på fjellet Middagstinden på Kvaløya utenfor Tromsø – og Pedersen var blant de omlag 25 frivillige som lette etter mannen, som ble funnet omkommet sent søndag kveld.

Ulykken skjedde i svært bratt og krevende terreng – og med dårlig vær og sikt, ble det et krevende redningsarbeid.

Det var aksjonslederen i Røde Kors som fant skikjøreren.



– Han lå rett under snøoverflaten, sier Pedersen.

– Jeg sto rett ved, og gikk ned til aksjonslederen. Så begynte vi å grave ham fram.



Pedersen understreker at han uttaler seg kun på vegne av seg selv, ikke Røde Kors eller andre.

Egen sikkerhet først

Forut for dette hadde noen av de 25 frivillige – deriblant to skredeksperter – tatt seg fram i det krevende terrenget med ski og snøscooter.

– Det ble en del rekognosering, hvor skredfaren også var med i betraktningen, sier Pedersen, og understreker at det ikke ble tatt noen sjanser.



– Media skriver ofte at «redningsmannskapene satte sine egne liv i fare» i forbindelse med redningsaksjoner. Det er bare tull. Vi setter alltid vår egen sikkerhet først, sier han.

«Tause vitner»

De hadde holdt på i omlag to timer da hansken og skistaven dukket opp av snøen.

Pedersen kaller funnene for «tause vitner».

– Vi fikk aldri noe signal på skredsøkeren, så vi tok fram Recco-søkeren, sier han.



Og det var slik de fant ham, ved hjelp av «håndholdt reccosøk».

– Det betyr at han hadde en Recco-brikke på seg, eller en liten signalbrikke som ofte sys inn i turklær (...) sa innsatsleder Morten Renland til TV 2 mandag.

Intimt møte med døden

– Dette var din første redningsaksjon med døden som utfall. Hvordan opplevde du det?



– Man er jo veldig fokusert på oppdraget, og man forbereder seg mentalt på hva man kan møte, sier Pedersen, som opplevde det som trygt å være sammen med de andre fra Røde Kors, politiet og Norske Redningshunder.

– Det var så profesjonelt. Ikke noe stress, men god stemning, på den måten at det gikk rolig og respektfullt for seg, sier han.

ÆREFRYKT: – Man ser jo konsekvensen av det man sjøl holder på med, sier skikjører og Røde Kors-medlem Sigurd Salberg Pedersen til TV 2. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– En kollega av deg fra Lyngen Røde Kors har sagt at «Det er et intimt øyeblikk når du åpner hetta på de døde». Den omkomne var på din alder. Hva tenkte du?

– Jeg tenkte liksom ikke så mye. Men det er absolutt spesielt, og man ser jo konsekvensen av det man sjøl holder på med. Det gir en ærefrykt ovenfor høyden og naturkreftene. Fram til nå har jeg jo bare kost meg og hatt det gøy i fjellet, sier skientusiasten.

70 fine dager

Pedersen vil ikke uttale seg om de amerikanske skikjørernes valg og vurdering av Middagstinden som turmål denne søndagen.

Men generelt tenker han at valg og vurderinger avhenger av flere faktorer – eksempelvis av om man er fastboende eller tilreisende.



– Det kan kanskje sies at folk som bare er her i kortere perioder, ikke har de samme lokalkunnskapene. Og vi som bor her, vet at vi har 70 fine dager i løpet av vinteren, så terskelen for å snu er kanskje lavere. Vi vet at vi kan komme tilbake neste uke, mener den erfarne friluftsmannen.



SKIKJØRER: Sigurd Salberg Pedersen er selv en ivrig skikjører. Bildet er tatt fra fjellet Buren på Kvaløya, dagen etter redningsaksjonen på Middagstinden, der en amerikansk skikjører omkom. Foto: Vilde Røed

«Formanende og unyansert»

Tidligere i vinter gjorde Pedersen seg bemerket med kronikken «Fjellene er ikke farlige», som først ble publisert i Nordnorsk debatt 4. april.

Innlegget ble skrevet i kjølvannet av mediedekningen av flere skredulykker, og bare noen dager etter fredag 31. mars, da fire mennesker mistet livet i to ulike skredhendelser i Troms.

« Å rope at fjellene er farlige gir ikke folk kunnskap som trengs for å ferdes i fjellet», skriver Pedersen, som reagerer på tabloide overskrifter og «formanende og unyanserte» uttalelser fra talspersoner med høyt hevede pekefingre.

Han ønsker også en bedre nyansering i antallet som faktisk dør i snøskred, sammenliknet med hvor mange som dør på havet og i trafikken:

«(…) 98 døde i snøskred i Norge de siste 15 årene. Til sammenligning mistet 88 mennesker livet som følge av drukning og 118 omkom i trafikken bare i 2022».

I stedet for pekefingre og bombastiske uttalelser, mener Pedersen at folk må få kunnskap og nyanserte råd om hvor og hvordan de kan ferdes trygt i fjellet.

For ferdsel i fjellet trenger ikke være synonymt med skredfare – det er kombinasjonen av skredfare og skredterreng som kan være farlig.

– Du kan velge å være i fjellet uten å utsette deg for snøskredfare bare du holder deg unna skredterreng, sier Sigurd Salberg Pedersen.