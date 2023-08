Sigrid (15) ble nektet jobb – grunnen sjokkerte

15 år gamle Sigrid Elise Drønnesund fra Ålesund møtte opp på Lamella isbar i juli, etter å ha fått inntrykk av at hun hadde fått sin første sommerjobb.

Hun fikk opplæring bak disken da det hele plutselig tok en uventet vending.

Den ansatte som ga opplæringen mente Drønnesund ikke var skikket til jobben på grunn av at hun er venstrehendt, ifølge Drønnesund.

– Hun sa hun skulle spurt på forhånd om jeg var venstrehendt. Hun sa de hadde hatt venstrehendte som ansatte før og at det da «hadde blitt krasj», forteller hun.

– Kunne få så mye is jeg ville

Den ansatte mente at det kom til å bli vanskelig, og at man gjorde «alt med høyrehånden» ved arbeidsplassen, ifølge 15-åringen.

– Hun sa at «det har blitt så mange av dere venstrehendte», og at hun ikke klarte å ha venstrehendte som jobbet for seg. «Du virker oppegående og sånt», sa hun før hun sukket og sa at jobben var «gone», sier Drønnesund.

– Da måtte jeg bare gå etter å ha vært der en halvtime. Så da hentet jeg tingene mine mens hun sa at jeg kunne få så mye is jeg ville, legger hun til.

Tror ikke hun er den første

Beskjeden gikk hardt inn på Drønnesund. Hennes mor, Anette Kristin Drønnesund, forteller at datteren hennes ringte gråtende. Hun hevder at daglig leder tidligere hadde bekreftet at datteren hadde fått jobben.

– Jeg tenker at det er helt uhørt og sjokkerende oppførsel. Vi visste ikke helt om vi skulle le eller gråte. Det er bare tragisk å oppleve sånt når man prøver seg i sin første sommerjobb, sier moren.

Etter å ha hørt med andre, tror 15-åringen at hun ikke er alene om å ha fått den nedslående beskjeden.

– Jeg har hørt at jeg ikke er den første som ikke har fått jobbe der fordi man er venstrehendt, sier Drønnesund.

– Helhetsvurdering

Daglig leder Dirk Kiefer hevder Drønnesund på tidspunktet kun var kandidat til å få jobben, og at hun fikk møte opp på en «praksisdag».

Han hevder han ikke hadde gitt inntrykk av at Drønnesund hadde fått jobben, og understreker at de ikke hadde skrevet under en arbeidsavtale.

– Det ble nevnt at det var en utfordring for oss at hun var venstrehendt med tanke på den lille plassen bak disken. Vi har bare en liten vask, sier Kiefer.



ISBAR: Innehaver av isbaren og Sigrid Elise Drønnesund deler ikke oppfatning om at hun hadde sikret jobben. Foto: Arne Rovick/TV 2

Kiefer avviser at de har kommet med samme beskjed til andre på grunnlag å være venstrehendt.

– Den ansatte og henne hadde aldri møttes før. Vi beklager, men etter en helhetsvurdering kom den ansatte frem til at det ikke passet at hun jobbet for oss, sier han.

Ikke hørt om lignende

Sindre Hornnes er ansvarlig for LOs sommerpatrulje, som årlig sjekker forholdene hos ungdommers arbeidsplasser over hele landet. Han har aldri hørt om en lignende historie.

– Begrunnelsen at hun er venstrehendt, fremstår usaklig, sier Hornnes.

Han viser til arbeidsmiljøloven som legger til grunn av arbeidsgiver må ha en saklig grunn for oppsigelse etter å ha skrevet arbeidskontrakt. Eksempler på saklige begrunnelse kan være alvorlige brudd på arbeidsavtalen.

– Med mindre arbeidsgiver kan dokumentere helt spesielle omstendigheter, fremstår det usaklig.



BRUDD: Sindre Hornnes i LO sier at én av to med sommerjobb har opplevd brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Martin Fønnebø/TV 2

LOs sommerpatrulje har i juni og juli snakket med over 5000 arbeidstakere. Deres undersøkelse viser at én av to har opplevd brudd på arbeidsmiljøloven i denne perioden.

– Vi opplever hver sommer at det er mange som tar kontakt om utfordringer i arbeidslivet. Det er alt fra mindre brudd til større utnyttelser.

– Noe av det som går igjen er dårlig opplæring, ulovlig kameraovervåking og at ansatte ikke har fått vaktlistene i tide, legger han til.