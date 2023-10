Sigbjørn Gjelsvik ut av regjering – Erling Sande kommer inn

I et ekstraordinært statsråd klokken 11 mandag vil kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) gå ut av regjering.



Inn kommer stortingsrepresentant Erling Sande (Sp).

Det bekrefter flere kilder til TV 2.

UT: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik er i dag ferdig som statsråd. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Erling Sande inn

Sande er i dag leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og var fast møtende vararepresentant på Stortinget i perioden 2005–2013.

Fra 2021 er han stortingsrepresentant, valgt inn for Sogn og Fjordane.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, handler ikke statsrådsendringen om hva som har skjedd tidligere, men om partiet frem mot stortingsvalget i 2025.

Sande har vært et aktuelt navn siden regjeringsforhandlingene i Hurdal i 2021, får TV 2 opplyst. Han skal være en politiker som kan skape ny begeistring og forsterke laget frem mot valget. Det trekkes frem at han særlig vil han kunne styrke partiet mer på kysten, noe som er viktig for Senterpartiet.

La seg flat

Avtroppende statsråd Gjelsvik har vært valgt inn på Stortinget fra Akershus siden 2017, og var medlem av finanskomiteen fram til han ble kommunal- og distriktsminister i april 2022.

Da tok han over for nåværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I september i år la Gjelsvik seg flat etter å ha kysset med en ansatt på fest. Da erkjente han «dårlig rolleforståelse og dømmekraft».

Statsminister Jonas Gahr Støre sa han hadde vært kjent med episoden i ett år.



Gram tok igjen over for Odd Roger Enoksen (Sp), som gikk av etter å ha beklaget at han som toppolitiker hadde en seksuell relasjon til en ung kvinne. Han traff henne i 2005 da hun var 18 år og skoleelev.



En rekke statsrådsskifter

Etter det TV 2 allerede har erfart vil det skje en rekke statsrådsskifter mandag.

Tonje Brenna (Ap) blir ny arbeids- og inkluderingsminister etter Marte Mjøs Persen (Ap), som nå går ut av regjering.

Inn i Brennas tidligere post som kunnskapsminister kommer tidligere Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

NY STATSRÅD: Avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) overtar etter det TV 2 erfarer som kunnskapsminister etter Tonje Brenna. Søndag kveld landet hun på Gardermoen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I tillegg vil nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) ta over som utenriksminister etter Anniken Huitfeldt (Ap), som vrakes.

Inn i Klima- og miljødepartementet kommer den forholdsvis ukjente Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Karianne Tung (Ap) blir ny statsråd i kommunal- og distriktsdepartementet, blant annet med ansvar for digitalisering og kunstig intelligens.

Tidligere Ap-nestleder Bjørnar Skjæran skal også ut av regjering, og blir erstattet som fiskeriminister av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).



Her kan du lese mer om Støres nye regjeringslag.