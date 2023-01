Sier opp overgrepssiktet kommuneoverlege med umiddelbar virkning

Onsdag holder en mindre kommune i Trøndelag en pressekonferanse i forbindelse med saken.

Siden august i fjor har kommuneoverlegen hatt status som siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

På pressekonferansen redegjør kommunen sin «kjennskap til og håndtering av den påståtte overgrepssaken».

– Siktelsen mot kommuneoverlegen er alvorlig. Den er krevende, den er omfattende og er tilbake i tid, sier ordføreren i kommunen.

Kommunen konkluderte i går med at de avslutter hans ansettelsesforhold og at fastlegehjemmelen hans heves umiddelbart.

– Vi har konkludert med at vi ikke har tillit til ham. Vi har varslet ham og hans advokat om beslutningen, sier kommunedirektøren.

Strekker seg tilbake til 90-tallet

Det var i fjor sommer at saken sprakk i offentligheten.

Da ble det kjent at kommuneoverlegen hadde blitt anmeldt av flere kvinner for seksuelle overgrep i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

Anklagene strekker seg helt tilbake til 1990-tallet.

– Deres historier gjør et sterkt inntrykk. Jeg tror på deres opplevelser og det de sier, sier ordføreren.

På onsdagens pressekonferanse sier kommunedirektøren at de vurderer hensynet til dem som er berørt som så viktig at de har behov for å uttale seg.

– Saken er så alvorlig at det er behov for åpenhet. Omfanget har utviklet seg dag for dag. Vi innså tidlig at denne saken kunne bli så stort at vi ikke kunne håndtere den alene, sier kommunedirektøren.

Inviterer til granskning

Kommunen sier de er forberedt på kritikk i kjølvannet av denne saken.



At det har kommet inn gjentatte varsler mot kommuneoverlegen, gjennom mange år uten at det har fått konsekvenser, er svært alvorlig, erkjenner ordføreren.

– Så vil nok spørsmål om hvem som visste hva og når, hvem som gjorde hva eller hvem som ikke gjorde hva komme etter hvert, sier han og fortsetter:

– Alle har en rolle i dette. Jeg ser gjerne at saken ettergås når den tid kommer. Min oppfatning er at dette er en systemsvikt mellom ulike forvaltningsnivå. Om kommunen har gjort noen feil eller noe kritikkverdig så skal vi ta ansvar for det.

– Berører hele bygda

Kommuneoverlegen skal ha gått svært langt i å gjøre undersøkelsene meget intime, ha hatt en språkbruk som virket invaderende, og trådt over de kvinnelige pasientenes grenser ved flere anledninger.

– Denne saken berører hele bygda på et eller annet vis. Den siktede legen har årelang praksis med mange pasienter. Han var også min fastlege. Men naturligvis er saken mest krevende for dem som er utsatt og deres familier, sier ordføreren.

Ellen Mari Burheim leder etterforskningen for Trøndelag politidistrikt. Ifølge henne er det 58 fornærmede kvinner i saken så langt.

ETTERFORSKER: Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Anmeldelsene har kommet inn fra kvinner i ulike aldre – alle med tilknytning til kommunen.

Suspendert – nekter straffskyld

Da anklagene og påstandene om legens oppførsel begynte å strømme inn, etablerte kommune en direktelinje inn til kommunehuset.

Telefonlinjen har vært åpen fram til dags dato. Kommunen opplyser at 87 personer har ringt inn siden opprettelsen.

Kommuneoverlegen ble suspendert i fjor sommer.

Onsdag for en uke siden ble suspensjonen forlenget i ytterligere seks måneder.

– Vi vurderer det som hensiktsmessig å avvente politiets etterforskning og avklausulering av saksdokumenter før vi kan fatte endelig avgjørelse i saken, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Anne Myhr.

Legen har gjennom sine to advokater hele tiden benektet straffskyld.

Den ene forsvareren, Karl Bjørnar Olsen, sier til TV 2 at pressekonferansen kom overraskende på dem.