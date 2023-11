Sier nei til ekstra støtte i julen: – Ikke nødvendig

Behovet for mathjelp i Norge fra matsentralene har økt med 100 prosent det siste året.



Selv om Matsentralen deler ut mer mat til vanskeligstilte nordmenn enn noensinne, er behovet langt ifra dekket.

– Vi går inn i vår andre jul med enormt stor pågang. Rundt 50 prosent av de som kommer er barnefamilier, sier daglig leder i Matsentralen, Per Christian Rålm.

LANG KØ: Lang kø til Fattighuset som deler ut matvarer til folk som trenger hjelp. Fattighuset er en av flere frivillige organisasjoner som mottar mat fra Matsentralen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stadig flere med fast jobb og inntekt kommer også for å hente mat til familiene sine, ifølge Rålm.

– Blind og døv



I fjor fikk Matsentralen fem millioner kroner ekstra å rutte med inn mot julen. I år mener regjeringen at ekstra støtte ikke er nødvendig.

– Hadde vi fått de ekstra midlene, kunne vi nådd ut til enda flere. Vi går en usikker tid i møte, og det er klart vi hadde trengt de ekstra pengene, sier Rålm.



Ifølge stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) vil regjeringen gi ekstra støtte til blant annet Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Redd Barna inn mot julen.

I fjor var også Matsentralen på listen over de som får ekstra støtte i julen.

UFORSTÅELIG: Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) mener det er uforståelig at Matsentralen ikke får en ekstra bevilgning fra regjeringen inn mot jul. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– I fjor ga regjeringen en ekstra pakke til frivilligheten for å få de gjennom julerushet. I år har de gjort akkurat det samme, men av en eller annen grunn har matsentralene falt ut av den pakken, sier Kristjánsson.

Kristjánsson synes beslutningen er uforståelig.

– Kapasiteten er sprengt, og folk står i lange køer. I år er mye verre enn i fjor. Ingen tall tyder på at det går bedre. Jeg synes det virker som regjeringen er helt blind og døv, sier han.

– Ikke nødvendig

Matsentralen ligger under Landbruksdepartementet, og det er de som har ansvar for hvor mye penger Matsentralen eventuelt skal bevilges.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) mener imidlertid at det ikke er nødvendig at Matsentralen får ekstra støtte inn mot julen i år.

ET MILJØTILTAK: Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sier at Matsentralen først og fremst skal redusere matsvinn. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg mener primært at Matsentralenes rolle skal være å begrense matsvinn, skriver Pollestad i en mail til TV 2.



– Årets bevilgning er på et høyt nivå, og vi ser ikke at en ekstra bevilgning i inneværende år vil være nødvendig for å hindre at mat kastes, skriver han videre.

Vi spurte Pollestad om han har sett bort ifra at Matsentralen har blitt et viktig bidrag for at fattige i Norge skal ha mat på bordet.

Pollestads pressekontakt sier til TV 2 at Pollestad ikke har mulighet til å svare på oppfølgingsspørsmål.

Fortvilet

Begrunnelsen til Pollestad får Rålm i Matsentralen til å reagere.

– Jeg blir fortvilet. Matsentralen har to formål. Det ene er å forhindre matsvinn, og det andre er å bidra til at vanskeligstilte også har muligheten til å få mat på bordet i tøffe tider, sier han.



Rålm legger til at det er Matsentralen som i stor grad sørger for at de frivillige organisasjonene har mat å dele ut.

FORTVILET: Daglig leder hos Matsentralen Norge, Per Christian Rålm, sier at en viktig del av arbeidet er å sørge for at vanskeligstilte nordmenn får mat på bordet. Foto: Lars Martin Bøe

– Vi skaffer overskuddsmat til mer enn 560 frivillige organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

– At vi kun er en miljøorganisasjon viser ikke forståelse for hvordan frivilligheten i Norge arbeider med mathjelp.

Rålm er bekymret for utviklingen de neste månedene og tror at behovet for hjelp ikke kommer til å bli mindre.

– Det er en enorm påkjenning å slite økonomisk. Julen er spesielt tøff. Jeg er bekymret for utviklingen, fordi det er ingenting som tyder på at behovet for mathjelp blir mindre i tiden som kommer.

Han vil råde alle som trenger det til å be om mathjelp.

– Det er et viktig steg i riktig retning, sier han.