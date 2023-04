Sier ja til omdiskutert medisin

Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at voksne pasienter med spinal muskelatrofi kan få millionmedisinen Spinraza.

Artikkelen oppdateres!

Tirsdag klokken 08.00 samlet Beslutningsforum for nye metoder seg til et ekstraordinært møte.

Eneste sak på agendaen var om voksne pasienter med muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) skulle få tilgang til medisinen Spinraza.

I 2018 besluttet norske myndigheter å gi denne til barn.

Tirsdag ble det bestemt at medisinen kan brukes til voksne pasienter i norske sykehus fra 15. mai.

– Nå tilsier samlet dokumentasjon tilsier at mennesker får en stabilisert sykdom, og noen til og med en bedring, på gruppenivå, sier direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst til TV 2.

– Så har man i dialog med firmaet kommet frem til en avtale om hvordan den kan bruker hos voksne. Derfor har det vært mulig si ja til innføringen nå i dag.

BESLUTNINGSFORUM: Direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst sier dokumentasjon og en avtale med firmaet som leverer medisinen gjør det mulig å tilby Spinraza for voksne pasienter. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Rootwelt sier medisinen lenge har vært etterlengtet av pasienter, men at det har tatt tid å komme frem til en avtale og å få tilstrekkelig dokumentasjon.

– Dette ble godkjent allerede i 2018 for dem under 18 år. Hvorfor har det tatt så lang tid å få godkjent for dem over 18 år?

– Den gangen var det bare dokumentasjon hos barn og det tar tid å få data av voksne. Fremdeles er dataene og effekt hos voksne av svakere kvalitet og med mindre effekt enn hos barn, sier Rootwelt.

Han legger til at det nå samlet sett kan legge til grunn at medisinen har en stabilsirende effekt og en viss bedring hos de fleste pasientene.

– Vi er veldig glad for å kunne gjøre dette nå i dag. Så skulle vi gjerne ønske at vi kunne gjøre dette tidligere. Det har ikke vært sen behandling med vilje her, men det har hengt på dokumentasjon og så en avtale om bruk.

TILFREDS: Leder Inger Cathrine Bryne av Beslutningsforum sier de er tilfreds med å ha kommet fram til en avtale som gjør at voksne pasienter også kan få medisinen Spinraza. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Svært høyt prisnivå

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, sier i en pressemelding at Beslutningsforumet er tilfreds med avtalen.

– Det er mange pasienter som har ventet lenge på dette, og vi skulle ønske at vi hadde kommet i mål tidligere.

I vedtaket heter det at beslutningen er et resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av menneskelige konsekvenser.

– Selskapet valgte et svært høyt prisnivå fra start – samtidig som dokumentasjonen har vært svak. Men det har vært god og konstruktiv dialog med selskapet, og vi valgte å ha et ekstramøte for å avklare saken raskest mulig, sier Bryne.

Beslutningsforum har også bestemt at medisinen skal innføres til behandling av barn med SMA type 3b.

Kjempet i fem år

Like etter beslutningen i 2018 var et faktum stevnet pasientorganisasjonen SMA Norge staten, og krevde en omgjøring.

De trakk senere søksmålet da regjeringen besluttet å fjerne kravet om 18-års aldersgrense på medisinen. Regjeringen opprettholdt likevel beslutningen om at kun barn får Spinraza på statens regning.

Siden da har pasientgruppen kjempet om å bli hørt på nytt.

– Det å vite at det finnes medisin som funker, men som vi ikke får, har vært helt forferdelig. Å vente så lenge er en stor psykisk belastning, fortalte 37 år gamle Mari Storstein til TV 2 mandag.

SMA er en muskelsykdom som skyldes en arvelig genfeil. Den rammer ryggmargens nerveceller og forårsaker gradvis svinn av muskler.

Sykdommen kategoriseres i tre grupper, hvorav type 1-pasienter viser symptomer allerede ved fødsel.