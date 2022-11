Sier hun ble plukket opp av Vassbakk: – Vurderte å hoppe av i fart

En gang mellom oktober 1994 og februar 1995, noen måneder før drapet på Birgitte Tengs:

En 14 år gammel jente skal til å ta bussen på Karmøy, men da hun mister den, stopper en grønn Opel Ascona ved holdeplassen.

Bak rattet sitter den da 24 år gamle Johny Vassbakk som tilbyr jenta å få sitte på.

TILTALT: Johny Vassbakk møter mandag morgen i retten, anklaget for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Privat

Det som skjedde i bilen de neste minuttene har ikke kvinnen, som i dag er over 40 år, snakket med så mange om.

– Jeg hadde gjort noe jeg ikke skulle: Å sette meg i bilen til en jeg ikke kjente, så jeg fortalte det ikke til mange, forteller kvinnen til TV 2.

I 2015 ga Bjørn Olav Jahr ut boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?». I denne satt forfatteren søkelyset på flere moduskandidater som han mente ikke var godt nok etterforsket av politiet.

Blant disse var nå drapstiltalte Johny Vassbakk.

– Sa han var bergenser

Etter å ha lest boka, kontaktet kvinnen politiet. Dette skjedde altså flere år før Vassbakk ble pågrepet høsten 2021.

Nå er hun satt opp som et av påtalemyndighetens vitner i rettssaken mot 52-åringen som starter på mandag.

Slik TV 2 forstår det, mener aktoratet at hennes opplevelse sier noe om Vassbakks adferd og at han kan fremstå som en såkalt moduskandidat.

Historien hennes er denne:

Etter å ha blitt plukket opp på busstoppet, mente hun å kjenne igjen Vassbakk.

– Men han sa at han kom fra Bergen og at han var på gjennomreise. Det syntes jeg virket rart, for jeg mente å dra kjensel på ham fra Karmøy. Jeg fikk en dårlig følelse, og jeg følte at han løy til meg, sier hun i et intervju i TV 2-dokumentaren «Mannen som gikk fri».

– Vurderte å hoppe av

Kvinnen, som ønsket å bli kjørt til kjæresten sin, sier at Vassbakk fortalte at han skulle plukke opp en kamerat på Burmaveien, en avisdesliggende bilvei på Karmøy.

– Jeg stusset veldig over dette, for det er ingen hus langs Burmaveien.

På et tidspunkt, forteller kvinnen, følte hun at noe var alvorlig galt og hun tenkte at «dette er hennes siste sjanse til å komme seg unna».

– Jeg vurderte å hoppe ut av bilen i fart, forteller hun.

Kvinnen begynte i stedet å fortelle Vassbakk flere ting om seg selv. Blant annet at hun har brødre som hun tenkte at Vassbakk kjente til.

Hun fortalte også at kjæresten hennes ville etterlyse henne dersom hun ikke dukket opp hos ham.

Nekter straffskyld

Etter at hun hadde gjort seg til kjenne, snudde Vassbakk bilen og kjørte dit hun skulle.

Kvinnen sier at hun ikke ønsker å bidra til å forhåndsdømme den tiltalte mannen, men at hun gikk til politiet i 2015 eller 2016 fordi hun tenkte det kunne være relevant i forbindelse med Tengs-etterforskningen.

Birgitte Tengs ble muligens plukket opp i en bil og fraktet til Gamle Sundsveg, der hun ble drept.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at Vassbakk begikk drapet, men selv nekter han enhver befatning med ugjerningen.

Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, ønsker ikke å kommentere denne saken.