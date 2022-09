Sier han var slave – drepte vennen sin foran 13 vitner

OSLO TINGRETT (TV 2): Mannen som er tiltalt for å ha drept kameraten sin utenfor Oslo Rådhus, sier at han ikke så noen annen løsning.

SIER HAN BLE TERRORISERT: Her sitter 42-åringen kort tid etter at han drepte kameraten sin. Han sier at han ble truet og terrorisert av avdøde over flere år.

– Jeg skjønte at det kom til å gå galt da jeg så pistolen, sier den drapstiltalte 42-åringen fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Tirsdag begynte rettssaken etter at han skjøt og drepte sin 39 år gamle barndomskamerat i Tordenskiolds gate ved Oslo Rådhus i juli i fjor.

Politiet mener det var et forsettlig drap, mens tiltalte sier at han drepte i nødverge.

I sin forklaring fortalte tiltalte om sin relasjon til avdøde.

AKTORER: Politiadvokat Rita Parnas (t.v.) og statsadvokat Cecilie Schløsser Møller mener 42-åringen skal dømmes for drap.

– Ble forbannet på Kiwi

Han forteller at de ble kjent allerede i barndommen, og tiltalte legger ikke skjul på at han selv var med på «mye», men at han skjerpet seg da han fikk barn som ung mann.

Gjennom årene har han og avdøde hatt sporadisk kontakt, men i 2014 opplevde både tiltalte og avdøde uheldige ting på hver sin kant, noe som gjorde at de fikk mye fritid. Den brukte de sammen.

Begge ble blant annet domfelt for flere grove tyverier i 2018.

Så kommer han inn på hva som skjedde på drapsdagen, den 19. juli i fjor.

Tiltalte plukket opp hjemme av avdøde og en felles kamerat. De kjørte rundt i Oslo sentrum, forteller tiltalte.

Avdøde skal ha ment at tiltalte skyldte ham penger, og de dro fra sted til sted for å ta ut penger.

– NN (avdødes navm, red. anm) ble forbannet for at man bare kunne ta ut 10.000 kroner av gangen på Kiwi, forteller tiltalte.

Sa han var slave

Tiltalte forklarer at avdøde kom med trusler underveis.

– Han ville at vi skulle dra til faren min og ta bilen hans som delbetaling, forteller han og sier at han var forberedt på «en runde med juling» denne dagen.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen representerer den drapstiltalte 42-åringen.

– Jeg var redd for en ny knivstikking-dag, sier tiltalte.

I april i fjor, altså tre måneder før drapet, ble tiltalte innlagt på sykehus med seks knivstikk i armen. Han har anklaget avdøde for å ha påført ham skaden, og dette bestrider ikke politiet.

Hendelsen ble først anmeldt etter drapet, noe som førte til at saken ble henlagt.

Tiltalte har i avhør betegnet seg som avdødes «slave» de siste fem-seks årene før drapet.

Han har også sagt at han ble sparket fra en jobb fordi han måtte være tilgjengelig for avdøde til «alle døgnets tider».

Bistandsadvokaten til de etterlattes familie, Sol Elden, har følgende kommentar til forklaringen:

– Jeg har på vegne av mine klienter ingen kommentar til innholdet i forklaringen tiltalte leverte i retten. Familien vil gi sine forklaringer onsdag. Det er alltid enkelt å skylde på en død person som ikke kan forsvare seg, sier hun.

BISTANDSADVOKAT: Sol Elden representerer de etterlatte til mannen som ble drept.

13 vitner

Tilbake til kjøreturen i juli i fjor.

Tiltalte forteller at de underveis kjørte de forbi en politibil. Da ble den dårlige stemningen enda dårligere.

– Jeg satt i baksetet og fikk plutselig en pistol i hendene mens jeg satt i baksetet. Den var pakket inn i et tøystykke eller papir. Jeg fikk beskjed om å gjemme våpenet, forteller han.

MIDT I SENTRUM: Det var mange personer til stede i nærheten da drapet skjedde 19. juli i fjor sommer.

I forklaringen sin sier tiltalte at han fryktet at pistolen var med for enten å true eller skade ham. Da skjedde ting fort, ifølge ham.

Han skjøt avdøde gjennom seteryggen. Deretter løp tiltalte ut av bilen og skjøt to ganger til. Han sier at han ikke husker det tredje skuddet.

Ifølge politiet ble minst 13 mennesker vitner til hele eller deler av drapet. Blant disse var barnefamilier som var ute og nøt den varme sommerdagen i Oslo.

– Må være siste utvei

Skuddofferet ble erklært død på stedet. Tiltalte var blant de som ringte inn til politiet, og han ble pågrepet i nærheten av bilen etter få minutter.

ÅSTEDET: En kriminaltekniker undersøker bilen avdøde satt i da han ble skutt.

Han har tilstått å drapet, men mener altså at han handlet i nødverge.

Til politiet har tiltalte forklart seg om flere volds- og trusselsituasjoner som han hevder avdøde utsatte ham for.

– Det er holdepunkter for at han gjorde dette for å forhindre fremtidige angrep fra avdøde, men spørsmålet retten må ta stilling til, er om tiltalte hadde andre handlingsalternativer, sier aktor i saken, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller.

– Drap må være absolutt siste utvei for at det skal være en lovlig handling begått i nødverge, sier hun i retten.