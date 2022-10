Sier han trodde skatteplikten handlet om hvor han var mentalt

TILTALT: John Carew (43) er tiltalt for både grovt uaktsomt og forsettlig skattesvik. Han nekter straffskyld for å ha unndratt skatt med vilje. Foto: Erlend Aas / NTB

– Vi gikk vel gjennom hvor mange dager det var på telefon tror jeg, sier John Carew fra vitneboksen i Oslo tingrett onsdag morgen.

Når han sikter til «vi», mener han fotballagent og advokat Per A. Flod, som gjennom hele hans profesjonelle karriere var Carews viktigste støttespiller.

Rettssaken mot John Carew begynte i Oslo tingrett tirsdag. Onsdag morgen begynte Økokrim sin utspørring av den tidligere fotballstjernen.

Han gjentar flere ganger at han helt siden tusenårsskiftet har hatt en bunnløs tillit til fotballagent og advokat Per A. Flod, som har rådgitt Carew i spørsmål om skatt.

PARTNERE: Fotballagent Per A. Flod og John Carew har hatt et tett samarbeidet gjennom hele Carews karriere. Foto: Heiko Junge / NTB

John Carew er tiltalt for å ha unndratt skatt for om lag 5,4 millioner kroner fra 2014 til 2019. Han erkjenner dette, men nekter straffskyld for å ha gjort det med vilje.

Skylder på agenten

Gjennom hele hans karriere har fotballagent og advokat Per A. Flod vært Carews viktigste støttespiller. Det var han som stort sett ordnet med kontrakter, økonomi og skatt.

De to har også gjort en rekke eiendomsinvesteringer sammen.

Carew sier at han alltid stolte på Flod, også når det gjaldt skatterådene han kom med.

Første gang Skatteetaten henvendte seg til Carew var i 2010.

– I går forstod jeg det slik at du mente dere «vant» over skatteetaten den gangen?

– Jeg visste bare at Skatteetaten ville skattelegge meg. Det var sånn Per la det fram, og for meg så var det en ny stjerne i boka det.

Under aktors innledningsforedrag tirsdag ble det lagt frem en e-post fra 2015 der Per A. Flod skriver til John Carew at det ikke var «særlig smart» av han å bruke et norsk bankkort når han var i Norge.

Økokrim har kartlagt John Carews bevegelser ved å studere kontoutskriftene hans.

Erkjenner grov uaktsomhet

John Carew erkjenner at han skylder omtrent 5,4 millioner kroner i skatt, men hevder at han aldri har unndratt skatt med viten og vilje.

Økokrim mener at han har unndratt skatt for de seks ligningsårene 2014-2019. De tre første årene mener påtalemyndigheten at han handlet grovt uaktsomt, mens de mener at han handlet med forsett, altså med viten og vilje, de siste tre årene.

Et sentralt tema retten skal ta stilling til er om John Carew har vært skattepliktig til Storbritannia eller Norge.

Personer som oppholder seg i Norge i flere enn 183 dager hvert inntektsår, skal skatte til Norge.

Økokrims etterforskning viser at han har oppholdt seg fra 233 og 299 dager i Norge hvert eneste år.

John Carew og hans forsvarer Berit Reiss-Andersen er enig i at antallet dager stemmer. De kommer heller ikke til å argumentere mot at skattekravene er feil.

Det betyr at retten må ta stilling til om John Carew var klar over 183 dagers-regelen, og om han bevisst omgikk regelverket.

Rapporterte 60 av 233 dager

I 2015, da selvangivelsen skulle fylles ut for ligningsåret 2014, ba Flod Carew om å sende en oversikt over hvor mange dager han hadde vært i Norge.

Carew sier i retten at han ikke skjønte hvor viktig det var å få nøyaktig antall dager helt riktig.

I forbindelse med selvangivelsen for 2014 sendte Carew en e-post til Flod, der han opplyste om at han var i Norge i omtrent 60 dager det året.

Økokrims gjennomgang viser derimot at nøyaktig antall dager for 2014 var 233. I dag er Carew enig i at antallet stemmer.

Carew erkjenner også at Flod ikke nødvendigvis hadde oversikt over hvor mange dager han faktisk var i Norge.

– Så din skatterådgiver i Norge hadde ikke oversikt over hvor mange dager du oppholdt deg i Norge?

– Nei, svarer Carew.

Han sier også at han opplevde Skatteetaten som veldig pirkete og plagsom, men at han likevel ville være imøtekommende og sende en omtrentlig oversikt over antallet dager.

PARTENE: Statsadvokat Marianne Bender (t.v.) og forsvarer Berit Reiss-Andersen før hovedforhandlingen i Oslo tingrett tirsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er jo slitsomt med Skatteetaten som kommer på banen så ofte. Det var jo veldig lite som skulle til i 2010. Jeg opplevde at vi rapporterte til de for husfredens skyld, sier han.

Underveis i aktors utspørring protesterer forsvarer Berit Reiss-Andersen en rekke ganger på spørsmålene Carew får.

Hun mener Statsadvokaten stiller ledende spørsmål og legger til grunn at Carew mente og visste at han hadde opplysningsplikt.

Dommeren gir forsvareren rett, og ber statsadvokat Marianne Bender om å stille mindre ledende spørsmål.

Carews forklaring handler i stor grad om at han ikke var klar over opplysningsplikten overfor Skatteetaten.

Sentrum for livsinteresse

Tirsdag forklarte John Carew at han etter fotballkarrieren hadde store ambisjoner om å lykkes som skuespiller. Han forklarte at han overhodet ikke hadde noen planer om å flytte til Norge.

Under utspørringen av Carew vil statsadvokat Marianne Bender vite mer om hva som skjedde i 2010 og 2015. Disse to årene var det nemlig omfattende dialog mellom Skatteetaten og Carew, selv om det stort sett var advokat Per A. Flod som holdt i kommunikasjonen med etaten.

– Hva sa Flod til deg om 183 dagers-regelen? spør aktor.

– Han sa at det ikke var avgjørende. Han sa at det var sentrum for livsinteresse som betydde noe.

AKTOR: Statsadvokat Marianne Bender i Økokrim fører påtalemyndighetens sak for retten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hva betyr det? Før jeg begynte med skatterett så ante ikke jeg det, sier aktor.

– Nei, det er vel hvor du jobber, hvor ambisjonene dine er og hvor vennene dine er.

– Tenker du at skatteplikten handler om hvor man mentalt er i hodet sitt?

– Jeg gjorde det da, ja, sier Carew.

– Hvor hadde du fast bolig da?

– I mitt hode så var det i England.

– Det er veldig rart å svare. Hadde du fast bolig i England?

– Den var jo leid ut da. Men alle forbindelsene mine var i England. Jeg var i en periode i livet mitt der jeg var i mellom to karrierer. Jeg fikk mer tid til å reise hjem og besøke venner og familie i den perioden.

Over 20 leiligheter i Norge

Statsadvokaten vil vite hvor John Carew hadde investert pengene sine i 2014 – den samme perioden som han sier at han følte sterkest tilknytning til England.

– Jeg hadde en eiendom i England, en i USA og ganske mange i Norge.

Aktor spør Carew hvor mange leiligheter han eide gjennom selskapet sitt i Norge.

Carew eide en bygård sammen med Flod. Der anslår han at det var rundt 20 leiligheter i tillegg til noe næring og butikk i den samme bygården.

Carew anslår at han hadde et lån på godt over 100 millioner kroner tilknyttet eiendommene i Norge.

– Eide du flere leiligheter i Norge?, spør aktor.

– Ja, jeg hadde kanskje fire-fem til, sier Carew.

Under utspørringen blir aktor og Carew enige om at han hadde fire-fem jobber i England. Dette tjente han om lag 50.000 kroner på i 2014.

I dag har Carew eierinteresser i tre selskaper i Norge. Ifølge tiltalen har han en formue på over 307 millioner norske kroner.