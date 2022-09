Sier han forsvarte seg mot angrep fra ukjent mann

Den 18 år gamle mannen som er siktet for drapsforsøk på Furuset mandag kveld har forklart til politiet at han handlet i selvforsvar, opplyser forsvareren.

– Han opplever at han har blitt utsatt for et ulovlig angrep og at han har handlet i selvforsvar, sier Sugin Varaharajan.

Han er forsvarer for en av de to som ble alvorlig skadd etter knivstikkingen på Furuset mandag.

Klienten hans, en 18 år gammel mann, er siktet for drapsforsøk.

Tirsdag ettermiddag har han vært i avhør med politiet.

Den 23 år gamle mannen, som politiet mener er et offer for drapsforsøk, er siktet grov kroppsskade.

Han har foreløpig ikke vært i avhør.

Midt i ettermiddagsrushet mandag fikk politiet melding om en knivstukket person ved Furuset senter i Oslo. Like etterpå ble det gjort funn av en annen knivstukket person på en adresse i nærheten.

– Ingen kjennskap

Politiet har tidligere uttalt at de to siktede trolig har en relasjon.

FORSVARER: Advokatfullmektig Sugin Varaharajan forsvarer den siktede 18-åringen. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV 2

Det avviser forsvareren til den 18 år gamle mannen.

– De har ingen kjennskap til hverandre, sier Varaharajan.

– Hvordan skjedde dette da?

– Denne andre personen skal ha oppsøkt dem uten foranledning, så har min klient forsvart seg, sier advokatfullmektigen.

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer den andre siktede. Han ønsker ikke å kommentere opplysningene om hvem som angrep først, og om de to har en relasjon eller ikke, på nåværende tidspunkt.

– Jeg har akkurat vært på Ullevål og besøkt han. Han er stabil og utenfor fare. Vi snakket kun om helsa og hvordan han hadde det. Saken får vi komme tilbake til senere når han er i stand til det, sier Bratlien.

Politiet opplyste tidligere mandag at de også vil komme i kontakt med en tredje person, som de vet var på åstedet på gjerningstidspunktet.

ÅSTEDET: Politiet gjorde grundige undersøkelser av en blodig benk mandag ettermiddag. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi oppfordrer han sterkt til å ta kontakt med politiet, sier leder for etterretning og etterforskning i politiet, Grete Lien Metlid.

– Inne i en urolig periode

Både tirsdag og fredag i forrige uke ble det avfyrt skudd på Torshov i Oslo. I tillegg har det vært flere ulike knivepisoder i Oslo den siste uken.

Selv om politiet ikke mener de ulike voldshendelsene ikke har noen sammenheng, er politiet bekymret for antallet alvorlige saker.

– Vi har forståelse for at dette er skremmende for folk i byen. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi er nok nå inne i en mer urolig periode når det gjelder konfliktlinjer i politidistriktet. Det har høyeste prioritet, og vi jobber forebyggende for unngå at dette ikke eskalerer, sier Metlid.

POLITITOPP: Grete Lien Metlid leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

I tillegg til å etterforske de konkrete sakene, jobber avdelingen hennes med etterretning og analyser opp mot de kriminelle miljøene i byen.

– Om dette skyldes et generelt høyt konfliktnivå nå eller om det er innenfor det vi av og til ser av variasjoner, må vi komme tilbake til. Det har vært noe roligere i sommer, med unntak av den svært alvorlige hendelsen i Rosentkrantz gate i juni, sier politilederen.