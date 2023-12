Sier de ikke deltok i den livsfarlige leken

ÅSTEDET Skuddet som tok livet av en mann i 30-årene gikk av på en parkeringsplass her på Lørenskog. Foto: TV 2-tipser

De som er siktet for drap i Lørenskog før helgen, har ifølge TV 2s opplysninger forklart seg om en livsfarlig lek i bilen. Politiet undersøker om de drapssiktede forlot åstedet, for så å komme tilbake.

– Vi jobber bredt med flere hypoteser om hva som har skjedd, og det er iverksatt en rekke undersøkelser for å få klarhet i hendelsesforløpet, sier politiadvokat Marit Aurdal i Øst politidistrikt.

Fredag morgen ble en mann i 30-årene funnet død med skuddskader i en bil på en parkeringsplass i Lørenskog kommune utenfor Oslo.

Avdøde har tilknytning til en MC-klubb, og han har kriget i Ukraina.

Fire menn, som etter hvert ringte etter hjelp, var til stede på parkeringsplassen da politiet ankom.

De ble først siktet for våpenlovbrudd og for ikke å ha hjulpet en person i livsfare, men senere ble siktelsen utvidet til å gjelde drap.

TV 2 kan nå gjengi flere detaljer om hva de fire siktede har forklart.

– Ingen deltok i leken

Slik TV 2 forstår det, var alle mennene sammen på utestedet Liv og Røre i Lørenskog frem til stengetid ved midnatt.

VAR HER: Avdøde og de fire siktede sier de har vært på dette utestedet før skuddet ble avfyrt. Foto: Aage Aune / TV 2

Da satte de seg i bilen og dro til den aktuelle parkeringsplassen som ligger i nærheten av utestedet.

Ifølge TV 2s opplysninger har de siktede forklart at avdøde hadde et våpen. Politiet etterforsker en teori om at det skal ha blitt lekt russisk rulett, noe blant annet VG tidligere har omtalt.

De siktede har forklart at ingen av dem deltok i denne leken, får TV 2 opplyst.

Brått skal det ha gått av et skudd inne i bilen som traff avdøde.

UNDERSØKER: Politiets kriminalteknikere på åstedet natt til fredag i forrige uke. Foto: TV 2-tipser

Sier de dro fra stedet

De drapssiktede har forklart at de fikk panikk etter at skuddet gikk av. Flere av disse er tidligere domfelt.

Etter det TV 2 forstår, har politiet fått forklart at de siktede forlot parkeringsplassen, og at de deretter kom tilbake igjen.

De ringte da til politiet, som raskt kom til stedet og iverksatte en rekke kriminaltekniske undersøkelser. På bakgrunn av den innledende etterforskningen ble det tatt ut fire drapssiktelser.

Politiet undersøker nå om noen av de siktede kan ha håndtert våpenet som gikk av.

De undersøker også hvor de siktede beveget seg, og hva de gjorde i tidsrommet fra skuddet gikk av til de mottok nødsamtalen.



De fire siktede er varetektsfengslet i to uker.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Marit Aurdal i Øst politidistrikt. Her er hun avbildet under lørdagens fengslingsmøte. Foto: Annika Byrde / TV 2

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene i denne saken.

Har tillit til politiet

Det gjør heller ikke forsvarerne.

Alle de fire siktede fastholder at de nekter straffskyld for drap.

– Min klient hadde ingenting å gjøre med hendelsen som skjedde i bilen, sier Ole Kristian Ringnes, som forsvarer en av de siktede.

Advokatene Annette Grevstad Myrhaug og Dag Svensson, som forsvarer to andre siktede, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Den fjerde forsvareren, advokat Geir Lippestad, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Bistandsadvokaten til de etterlatte, Erling Mehus, sier at familien har tillit til at politiet kommer til å få klarhet i hendelsesforløpet.

– Han hadde planer for nærmeste fremtid og det var ingenting som tydet på at han skulle ta sitt eget liv, sa han til TV 2 i helgen.