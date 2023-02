SORG: Landåsbygda er i sjokk og sorg etter at det ble kjent at Marte Gaustad Andreassen ble funnet død onsdag Foto: Privat

Dødsfallet til Marte Gaustad Andreassen (18) har rystet lokalsamfunnet.

Hun ble onsdag funnet død i sin egen seng i Søndre Land.

– Jeg elsker henne kjempehøyt. Hun har vært verdens beste lillesøster. Det blir et stort savn, sier hennes halvbror, Tomas Sommerstad Gaustad.

SAVN: Tomas Sommerstad Gaustad (til høyre), sier savnet etter halvsøsteren vil bli stort. Foto: Privat

Politiet tror Andreassen døde av overdose. To personer, en mann i 40-årene og en kvinne i slutten av 30-årene, er siktet for oppbevaring og salg av narkotika i forbindelse med saken.

Mistet moren

Broren hennes forteller at moren døde av et hjerteinfarkt tre måneder tidligere, noe begge tok tungt.

– Hun var et fantastisk menneske som brydde seg om alt og alle, og satte alle foran seg selv, sier han.

Dagen før Andreassen døde, tok hun kontakt med broren og spurte hvordan han hadde det. Han svarte ærlig og sa han hadde det bra, men litt vanskelig.

På spørsmål om hvordan det gikk med henne, skal hun ha svart:

«Det går helt fint. Bare si fra om det er noe jeg kan gjøre for deg. Blir litt bekymret».

Etter noen meldinger frem og tilbake, fikk han ikke flere svar.

– Tydeligvis var det ikke så fint. Hun var tvers gjennom god. Hun hadde hele livet foran seg, som hun har blitt frarøvet altfor tidlig, sier broren.

– Gjør ikke noe dumt

Broren forteller at 18-åringen har hatt det tøft, grunnet morens bortgang, men også med egne spiseforstyrrelser. Trolig skulle det lite til før en overdose av et stoff i den spinkle kroppen, mener han.

Han kjenner ikke til at noen bakgrunn med omfattende bruk av tyngre rusmidler. Likevel har han fryktet at nettopp dette skulle skje.

ÅPEN KIRKE: Det er torsdag kveld åpent i Landåsbygda kirke for lokalsamfunnet. Foto: Olav Wold / TV 2

Han sier at han flere ganger, senest på tirsdag, advarte henne mot å bruke rusmidler hvis hun hadde det vondt.

«Jeg gjør ikke noe dumt», skal hun ha skrevet i en av de siste meldingene til broren.

Den endelige dødsårsaken skal forsøkes fastslås gjennom obduksjon. De to siktede personene blir avhørt i løpet av onsdagen, ifølge politiadvokat Stina Sophie Onsrud.

Hun ønsker ikke svare på hvorfor de to er pågrepet, eller om de er kjent av politiet fra før. Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med de siktedes forsvarere onsdag kveld.

– Sjokk og sorg

Torsdag kveld holdes Landåsbygda kirke åpen.

– Det er for at alle som er sjokk og sorg kan få et sted å komme til og være sammen, sier Vivian Nyborg, prest i Søndre Land til TV 2.

TENNER LYS: Vivian Nyborg, prest i Søndre Land, sier de er til stede for dem som kanskje trenger mer enn fellesskapet kan gi dem. Foto: Olav Wold / TV 2

Ifølge presten er det mange i som har kommet til kirka i løpet av kvelden.

– Vi har på tragisk vis blitt ett menneske fattigere. Det preger oss sterkt, sier Vivian Nyborg, prest i Søndre Land til TV 2.