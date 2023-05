Shabana Rehmans minnepris til Abida Raja

Den kjente og kjære komikeren og samfunnsdebattanten Shabana Rehman snakket åpent om sin kreftsykdom og sine tanker om døden frem til hun gikk bort 29. desember i fjor.

Rehman fikk statlig æresbegravelse i Oslo Rådhus 10. januar i år.

I januar ble det også kjent at Nettavisen og organisasjonen LIM – livssyn, likestilling og mangfold sammen ville etablere Shabana Rehmans minnepris.

Tirsdag 16. mai ble den første prisen delt ut, under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo.

Prisen går til Abida Raja.

– Dette er en ære for meg. Shabana var en foregangskvinne. Arbeidet hun har gjort, har skapt et grunnlag for at jeg og andre kvinner kan fortsette kampen mot diskriminering, sier Raja.



DELTE SIN HISTORIE: Abida Raja fikk glitrende kritikker for boka om sitt liv og sin oppvekst. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg lever i et samfunn der det er så mange mennesker som er opptatt av slike saker, som kjemper mot undertrykkelse, sosial kontroll og for personlig frihet, og likevel kan lille meg få være en viktig stemme. Det hadde jeg aldri trodd. Men hver lille stemme og hvert lille skritt betyr noe og er meningsfull, legger hun til.

Åpen om tvang



Abida Raja er storesøster av Venstre-politikeren Abid Raja.

Hun var ukjent frem til hun ga ut boka «Frihetens øyeblikk», skrevet av Håkon F. Høydal, hvor hun fortalte om sin dramatiske oppvekst i en Norges mest kjente pakistanske familier og om flukten fra mishandling i et tvangsekteskap.

MINNEPRIS: Shabana Rehmans minnepris deles ut til den som ifølge juryen «best har arbeidet i hennes ånd, som har stått på barrikadene for en viktig sak, og som slik har bidratt til å styrke individets frihet og øke takhøyden for fri meningsutveksling og konstruktiv uenighet i samfunnet». Foto: Nico Sollie / TV 2

– Abida Raja, du er et markant eksempel på hvordan det undertrykkende patriarkatet kan leve midt blant oss i Oslo sentrum, og legge alvorlige begrensninger på livet til tusenvis av unge kvinner som vokser opp i en kultur der særlig kvinnelig seksualitet skal kontrolleres, sier juryleder Anine Kierulf.

– Du har med din bok fortalt oss om noe vi har fornemmet, men kanskje helst ikke vil tenke på: At det er langt igjen før vi kan si som Shabana Rehman, at vi er født fri. Dette er det vårt alles ansvar å gjøre noe med. Vi skal være evig takknemlig for at du har minnet oss på det, legger Kierulf til.

Fem nominerte

Det var totalt fem nominerte til prisen. I tillegg til vinneren, var også Ella Marie Hætta Isaksen, Cemal Knudsen Yucel, Fariba Rashidi og Arina Aamir nominert.



Nettavisen ba også sine lesere om å stemme på disse fem kandidatene. Cemal Knudsen Yucel fikk flest stemmer.



Juryen har foruten Kierulf bestått av Erik Stephansen, Sissel Benneche Osvold, Sarah Gaulin og SHakeel Rehman.