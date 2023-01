Shabana Rehman fikk en siste, stående applaus: – Hun kunne være livredd

Tirsdag 10. januar klokka 12.00 ble Shabana Rehman gravlagt fra et fullsatt Oslo Rådhus. Seremonien ble holdt av Human-Etisk Forbund.

Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman døde 29. desember bare 46 år gammel etter å ha fått en kreftdiagnose i januar 2022.

Nyttårsaften ble det klart at Rehman som første person med innvandrerbakgrunn, får begravelse på statens bekostning.

Fra regjeringen deltok kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Også kronprins Haakon var til stede under begravelsen.

RADIO: Shabana Rehman, her fotografert i 2012, da hun jobbet i P4.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vondt å stå her

Det var mange som talte under begravelsen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani var først ut med sin minnetale.

– Det er vondt å være her i dag. Shabana er en av dem som betyr mer enn noen klarer å forstå der og da, sier Gharahkhani.

– Ingen friheter vi har, er vunnet uten kamp. Du ga kampen mot negativ sosial kontroll, et ansikt. Du ga kampen til å ha et fritt liv, et ansikt. Du ga oss et mullah-løft for historiebøkene. Du gikk bort så alt for tidlig, sier Gharahkhani.

TALE: Stortingspresidenten holdt første tale i begravelsen. Foto: Heiko Junge / POOL

Han understreker at Rehmans viktigste våpen var humor.

– Humor kan være et farlig våpen. Shabana Rehman var banebrytende i de kampene hun kjempet. Det var ingen selvfølge at livet hennes skulle gå den retningen den tok, og vi vet alle sammen at det ikke var lett, sier han.

– Vek ikke

Etter stortingspresidenten var det kulturminister Anette Trettebergstuen som talte.

– Rehman vek ikke der andre tidde. En av de aller modigste i Norge, i vår samtid, gikk bort i romjulen, sier Trettebergstuen.

Hun løfter frem at Rehman formidlet sitt budskap via mange forskjellige plattformer, både skrift, fra scenen og på TV.

– Hun kjempet mot undertrykkelse, mot vold, mot patriarkatet , mot æreskultur, mot menn som ville begrense kvinners frihet med bakgrunn i kultur. Hun kjempet mot skam. Mange ganger måtte hun stå alene i kampen sin, og det er beklagelig. Samtidig er det fint å vite at Rehman ble tildelt en rekke priser, sier Trettebergstuen.

Stående applaus

Komiker Zahid Ali, Rehmans nære venn siden barndommen, holdt også minneord i Oslo rådhus.

Ali og Rehman gikk på barneskolen sammen, i tillegg til at de var kolleger.

VENN: Venn og kollega Zahid Ali talte i begravelsen tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg ble alltid overrasket over hvor ofte Shabana turte å rekke opp hånden for å spør om det alle lurte på. Hun tok med seg dette motet videre i livet, sier Zahid.

Han understreker at hun ikke alltid var like trygg.

– Hun kunne være livredd for det hun skulle si, det hun hadde sagt, men hun sa det likevel. Hun våget å gjøre det hun syntes var skummelt, sier han.

På slutten av sin tale ba han hele salen reise seg, og gi Shabana Rehman sin siste stående applaus. Samtlige reiste seg og klappet.

Modig

Tidligere generalløytnant Robert Mood talte også. Han og Rehman fant tonen da de begge deltok under Filosofifestivalen i Kragerø i 2018.

– Kjære Shabana, du er et av de aller modigste menneskene jeg har møtt. Du hadde også motet som inspirerte til å utfordre, til å gjøre ting en innerst inne var redd for, sier Mood.

– Humor med mening, det var ditt sverd, sier han.

PROGRAM: Dette er programmet for begravelsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Subjekt-redaktør Danby Choi fortalte fra talestolen at Rehman omtalte ham som «lillebror».

– Den er ubeskrivelig, den bunnløse sorgen mange av oss har følt på den siste tiden. Ikke bare fordi vi har mistet en av de viktigste krigerne i frihetskampen, men fordi vi har mistet en god venn, sier Choi.

– Rehman var en som støttet meg gjennom de verste stormene. «Aldri gi etter for moralismen,» sa hun alltid, sier Choi.

Han understreker at hun banet vei for mange.

– Her, på Rådhuset, vil jeg slå et slag for et minnesmerke. Vi må også ha en vei, en Shabana Rehman-vei, fordi hun viste en tredje vei i så mange debatter, sier Choi.

Mot slutten av begravelsen, leste tantebarna til Rehman et dikt. Så ble Shabana Rehman båret ut av Oslo rådhus, til en ventende bil.

For å minnes

Begravelsen var humanistisk. Det var derfor ikke noen religiøse innslag i begravelsen, men det var en rekke musikalske innslag underveis.

– En humanistisk begravelse er først og fremst for de etterlatte. Vi minnes den døde, den som er gått bort, og setter pris på det livet som har vært levd, sier Trond Enger, generalsekretær i Humanetisk forbund, til TV 2.

Humanetisk forbund har samarbeidet med Shabana Rehman ved en rekke anledninger, men understreker at det er familien som har valgt typen begravelse.

På institusjon sammen

Flere av de som skulle delta i begravelsen, stoppet for å snakke med pressen på vei inn.

Venstres Abid Raja var en av dem.

– Shabana var en foregangskvinne. Det har aldri vært en person som henne i norsk offentlighet. Hun hadde en frihetstrang, både på vegne av seg selv, men også av gruppen hun var en del av, sier Raja.

Raja sier han bodde på samme barnevernsinstitusjon som Rehman da de var 15 år gamle.

– Det fikk vi aldri snakket om offentlig, det planla vi, men fikk vi ikke gjort, sier han.

Han sier savnet etter henne er stort.

– Hun gikk bort så altfor tidlig, hun hadde mye ugjort fremdeles, sier han.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, minnes en kvinne som betydde mye for ham personlig.

– Hun har oppnådd mer enn mange som blir dobbel så gamle. På slutten av livet sa hun at hun ble forstått av norsk offentlighet. Livsverket ble forstått av det norske folk, sier han.

– Hun har betydd veldig mye, og den støtten jeg fikk fra Shabana under karikaturstriden betydde så mye. Jeg følte meg veldig alene. De jeg trodde skulle støtte meg tok avstand. Så da husker man de få som støttet meg. Det vil jeg huske resten av livet, sier han.

Erna Solberg sier til TV 2 at hun hadde mye kontakt med Rehman på begynnelsen av 2000-tallet, da hun var integreringsminister.

GJORDE INNTRYKK: Høyre-leder Erna Solberg sier Shabana Rehman var en som gjorde sterkt inntrykk på henne. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det som gjorde inntrykk på meg var truslene hun fikk. Det faktum at hun måtte reise utenlands på et tidspunkt, sier Solberg.

– Hun var en pioner for retten til å ha frihet i eget liv. Hun var en livsglad person som ga mye av seg selv, sier hun.

Løftet Krekar

Shabana Rehman fikk for alvor en plass i rampelyset da hun i april 2004, under et debattmøte i Oslo, tok tak rundt hoftene til mulla Krekar og løftet ham opp.

– Min intensjon var å vise at om en kvinne kan løfte denne mannen, kan han ikke være særlig farlig, sa Shabana Rehman til NTB samme kveld. Krekar ble svært opprørt og insisterte på at ingen måtte publisere bilder av hendelsen.

Året etter «mullaløftet» ble det kultursjokk under åpningen av filmfestivalen i Haugesund. Rehman kysset først kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF), før hun etterpå viste rumpa til publikum.

– Hvis man mener at et kyss på film er kontroversielt, da vil jeg gjøre noe som virkelig er kontroversielt av en pakistansk jente, sa Rehman, dro ned buksa.

Trusler

Kort tid etter rumpestuntet ble det løsnet 17 skudd mot Rehman-familiens restaurant på Grünerløkka. En norsk-pakistansk mann tok senere på seg skylden overfor en pakistansk avis og forklarte at han hadde gjort det for å stoppe Rehmans stunt.

Skuddene og flere trusler gjorde at Rehman flyttet til USA i en periode.

Rehman sluttet aldri å engasjere seg. Hun engasjerte seg blant annet i gjengkriminalitet, undertrykkelse av ungdom med innvandrerbakgrunn og æresdrap.

Noe av det siste Shabana Rehman gjorde i rampelyset, var å delta i Farmen Kjendis i 2022. Der ble hun god venn med Vebjørn Selbekk.

Rehman var i de 11 månedene hun kjempet mot kreftsykdommen åpen om sykdommen, og var gjennom flere ulike behandlinger, både innenlands og utenlands.