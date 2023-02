Sexklubb leverte lenker til Fosen-demonstrantene

Siden torsdag forrige uke har demonstranter blokkert lobbyen til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum.

For andre dag på rad har politiet fjernet demonstranter med makt, men demonstrasjonene har bare eskalert. Tirsdag blokkerer de også inngangene til Finansdepartementet.

De har høstet enormt med støtte.

Men ikke alt av støtte kommer i form av kroner.

For å fortsette, trenger aksjonistene påfyll av mat, varme – og nye lenker.

Den skeive BDSM-klubben SLM (Scandinavian Leather Men) har hjulpet med det de kan. Mandag kveld var aktivistene innom klubben og hentet metervis med lenker og hengelåser.

– Noen av oss aktivister har god kontakt med det skeive miljøet. Vi ringte litt rundt, og da fikk vi hjelp nesten umiddelbart, sier aktivist Márjá Karlsen.

DEMONSTRERER: Aktivist Márjá Karlsen forteller at de mandag kveld hadde et møte om hvordan de skulle få tak i blant annet nok nye lenker. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På morgenkvisten tirsdag klippet politiet av flere av låsene fra BDSM-klubben, men aktivistene har fremdeles masse lenker, forteller Karlsen.

Avisa Oslo omtalte lenke-gaven først.

– Hvor mye lenke er det snakk om til sammen?

– Det er ikke godt å si, for det er delt ut over ganske mange blokader. Her borte har vi to gode hauger liggende, sier hun til TV 2.

Tirsdag formiddag har de fått inn over én million kroner. Over 3200 mennesker har gitt summer, får TV 2 bekreftet.

Overveldet

Demonstrantene har lovet å «stenge staten til vindturbinene på Fosen rives og landet tilbakeføres», som artist og aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen sa det tirsdag morgen.

– Vi er forberedt på at politiet kommer. Masse folk som har kommet tilreisende i dag fra hele Sápmi for å støtte aksjonen, så vi skal i så fall gi politiet en helvetes dag på jobb, sa hun.

Det er ikke bare lenker aktivisten ikke duger uten. Frivillige har de siste dagene strømmet på med mat og drikke til demonstrasjonene.

FASTLENKET: Klimaaktivist Greta Thunberg lenket seg sammen med aksjonister fra Natur og ungdom. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Aktivist Jon Anta Eira Oren forteller at støtten fra frivillige har vært overveldende.

Blant andre har Trefoldighetskirken, like i nærheten, forsynt dem med nystekte vafler og holder åpen kirke de kan varme seg i. Det er kommet telt fra en samisk barnehage, ifølge Avisa Oslo.

– Det betyr mye for saken at folk stiller opp. Det gir oss energi og styrke til å fortsette, sier han.