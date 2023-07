Sett flere på to uker enn på 40 år

– I år har vi sett mer brugder enn noen gang før. Det kan se ut som populasjonen er på vei oppover igjen.

Claudia Junge, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), sier de skal følge nøye med framover.

Etter de åpnet «haitelefonen» for befolkningen, har det ikke vært stille.

Mange observasjoner

Forskere startet prosjektet «Sharks on the move» for å bedre forstå hvor blant annet brugden beveger seg i norske og internasjonale farvann.

I nesten en måned har de vært på sjøen utenfor Lofoten. Og de har allerede merket flere av haiene for å hente inn data.

– Vi vet at det er verdens nest største fisk, men vi vet ikke mye om hvor ofte den er i Norge, sier Otte Bjelland, forsker ved Havforskningsinstituttet.



I sammenheng med forskningsprosjektet opprettet de en egen telefon for haiobservasjoner.

– Vi har lykkes veldig bra nå ved å involvere publikum, og vi har fått utrolig mange telefoner om observasjoner. Folk lurer jo på hva det er de ser, sier Bjelland.



460 observasjoner

Junge forteller at en av skipperne hadde sett flere brugder de siste to ukene enn han har sett på 40 år.

– Det er vanskelig å se hva årsaken er. Det kan ha noe med hvor mye plankton det er, men vi vet ikke.

Hun legger til at det ikke er lett å estimere hvor mange brugder som finnes i norsk farvann, men at det ser ut som det øker.

– Bare den siste tiden har vi fått fem nye observasjoner, sier Junge.

Haiarten er blitt sett flest ganger langs kysten fra Møre og Romsdal til Nordland, og spesielt rundt Lofoten, sier Bjelland. De siste årene er det meldt inn 460 observasjoner.

MERKER HAI: Prosjektet finansieres av Forskningsrådet i fire år fremover. Foto: Havforskningsinstituttet Les mer HAIFINNE: Brugden kan se skummel ut, men er ikke farlig for oss. Foto: Havforskningsinstituttet Les mer PÅ VAKT: Forskningsteamet skuer etter haier. Foto: Havforskningsinstituttet Les mer HAIFINNE: Brugden kan se skummel ut, men er ikke farlig for oss. Foto: Havforskningsinstituttet Les mer MERKING: Forskere merker brugden for å lære om haiens bevegelser. Foto: Havforskningsinstituttet Les mer

Voldsom og vennlig



Forskerne kan forstå at folk synes haien kan se skummel ut.



– Det er jo en stor hai som ser farlig ut, men den spiser bare plankton. Du kan nok kalle de for vennlige kjemper, sier Bjelland.

Likevel ber de folk være forsiktig i møte med så store dyr i naturen.

– De har jo voldsomme krefter, og kommer du for nær kan den slå ganske kraftig med halen. I tillegg er det risiko for å skade haien også.

Bjelland ønsker å minne folk på dette, men påpeker at folk de har møtt er respektfulle og passer på.

Ønsker at folk varsler

Hittil har forskerne merket 13 brugder. Framover skal de laste ned dataene de har hentet inn fra de store haiene.



– Nå kjører vi på! Vi er veldig fornøyd med resultatet så langt, sier Junge.



Forskerne ønsker fortsatt at folk varsler dem på «haitelefonen» med en gang de får øye på en brugde.