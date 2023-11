– Sett deg ute med en kopp kakao

«AURORA BOREALIS»: Nordlyset fotografert over Oslo lørdag kveld. Foto: Siri Pedersen Furuberg

Gikk du glipp av nordlyset over Sør-Norge lørdag kveld? I kveld får du sannsynligvis en ny sjanse.

Turistene strømmer til Norge for å oppleve det verdenskjente nordlyset. Likevel er det et relativt sjeldent syn sørpå i vårt langstrakte land.

Det skapte derfor stor begeistring da det ble observert nordlys flere steder i Sør-Norge lørdag kveld. Man kunne se nordlyset helt nede i Stavanger-området, skriver Aftenbladet.

Gikk du glipp av lysshowet? Alt håp er ikke ute, ifølge vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo:

– I kveld skal det også være mulig å se nordlys i Sør-Norge, til og med i Stavanger, sier han til TV 2.

NY SJANSE: Forholdene ligger til rette for nordlys i Sør-Norge også i kveld.

Han viser til den såkalte KP-indeksen, som viser mengden geomagnetiske forstyrrelser i jordens magnetfelt. Det er som kjent elektromagnetisk stråling fra solen som gjør at vi ser nordlys på himmelen.

– Indeksen viser størst aktivitet søndag, og så vil det minke de nærmeste dagene, sier Teigen.

Sjekk været

Meteorologen har likevel et viktig forbehold: at det ikke er overskyet.

Sånt sett ser det litt dårlig ut for siddisene likevel, forklarer han.

– Det er meldt ganske mye skyer på Sør-Vestlandet. Lenger opp på Vestlandet og på Østlandet skal det også bli halvskyet, men det er meldt litt klarere i Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Teigen.

På nordlysvarselet inne på Yr-appen står det at det er mest aktivitet i Oslo-området mellom klokken 19 og 20 søndag kveld.

Aktiv periode

Vegard Lundby Rekaa, daglig leder Solobservatoriet på Harestua, forteller at han er svært fornøyd med nordlyset han fikk se lørdag kveld.

– Det som overrasket meg, var at det var rett over hodene våre der jeg bor på Lunner, og ikke nord på horisonten slik vi er vant med. Det var lekre, fine buer i både grønt og rødt, sier han til TV 2.

Astronomen forteller at solen er på vei inn i en ny aktiv periode i sin elleve år lange syklus. Det betyr at vi trolig vil få mer nordlys nå og i de tre neste årene.

– Solvindforholdene er trolig det samme eller tilsvarende som i går, og det er et veldig godt utgangspunkt, sier Rekaa.

Hvor mye nordlys vi får søndag kveld, vil likevel avhenge av hvordan magnetfeltet på jorden reagerer, understreker han.

– Noe nordlys blir det, men om det kommer like langt sør og blir like kraftig som i går avhenger av hvordan solvinden vekselvirker med jordens magnetfelt.

Tålmodighet

TV 2 har skrevet mange saker opp gjennom årene om hva man bør gjøre for å få med seg nordlyset.

Det klassiske tipset er at man bør unngå lysforurensning. Lys fra biler, båter og bygninger kan nemlig gjøre det vanskelig å få med seg det som skjer på nattehimmelen.

Vegard Lundby Rekaa anbefaler folk om å smøre seg litt med tålmodighet.



– Det viktigste er å ta seg tid til å være litt ute, selv om det frister med en kveld i sofaen, sier han.

– Kle deg godt, og sett deg ute med en kopp kakao. Gå et sted med lite lysforurensning, og tenn deg et bål, så mistenker jeg at du vil se noen grønne gardiner etter hvert, legger astronomen til.