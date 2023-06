Serval gikk løs i Os: – En ganske kompetent jeger

Forbipasserende reagerte med vantro da de så det afrikanske kattedyret på Vestlandet fredag, som nå har kommet til rette hos eieren. – Ikke et kjæledyr, sier biolog.

– Jeg var ikke redd. Nysgjerrigheten og ønsket om å kose med den var større, forteller Steffen Ljosheim til TV 2.

Han er en av flere innbyggere i Os som så den eksotiske katten spasere rundt i Hagavik-området fredag morgen. Politiet ble blant annet varslet av en kvinne som skal ha vært bekymret for hunden sin, skriver BT.

Lokalavisen Midtsiden, som omtalte saken først, skriver fredag ettermiddag at kattedyret har kommet til rette hos eieren.

Vedkommende bekrefter at det er snakk om en serval – et mellomstort kattedyr som vanligvis holder til på savannene sør for Sahara.

AFRIKANSK VILLKATT: Servalen hører vanligvis hjemme i Afrika, ikke i Os. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Mary Schwalm/AP

Lokalavisen skriver at dyret skal ha blitt kjøpt i utlandet, og at eieren ikke ønsker melde seg eller gi servalen fra seg.

– Jeg vet at det jeg har gjort er ulovlig. Samtidig har jeg prøvd å gjøre alt annet rett. Han er kastrert og vaksinert, jeg går tur med han i bånd hver dag og han har egen luftegård, sier eieren til Midtsiden.

– Folk trenger ikke lete etter ham.



Må kanskje avlives

Nils Kristian Grønvik, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, opplyser til NRK at de foreløpig ikke har tatt en beslutning angående dyret.



– Innførsel og hold av serval er forbudt. Hvis det er en serval vil vi sørge for at det settes inn tiltak for å få kontroll på dyret. I verste fall må vi avlive det, sier han til rikskringkasteren.



Steinar Hausvik, operasjonsleder i Vest politidistrikt, forteller at de foreløpig ikke er ute og letter etter kattedyret.

– Den er kommet til rette, det er alt vi vet, sier han.

– Ikke et kjæledyr

Biolog Eli Knispel Rueness, som er ekspert på afrikanske villkatter, opplyser til TV 2 at hun ikke var i tvil da hun så bildene:

– Jeg så med en gang at dette var en serval.

– Dette er ikke noe man burde ha i huset sitt. Dette er et vilt dyr, ikke et kjæledyr, legger hun til.

KOMPETENT JEGER: Servalens diett består i hovedsak av rotter og andre gnagere, men den kan også jakte større dyr som blant annet flamingoer og antiloper. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Kevin Frayer/AP

Biologen understreker at det er strenge regler for innføring av fremmede dyrearter i Norge. Hun er også usikker på hvor godt servalen vil trives i norske vinterforhold.

– Er den til fare for mennesker og andre kjæledyr?

– Det er en kompetent jeger, men den er veldig sky, så jeg tviler på at den ville ha gått til angrep, sier Rueness.

– Men i og med at dyret er helt ute av sitt naturlige miljø, og at den kanskje har levd i fangenskap siden den var liten, så er det mer uforutsigbart, legger hun til.