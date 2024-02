Serieskaper: – Retter en lang pekefinger mot dagens virkelighet

De kommende ukene er gangen i andre etasje i Bergens storstue Grieghallen fylt med fargerike kreasjoner for oppsetningen av «Flaggermusen», en operette i tre akter som nå får en helt ny, tidsaktuell innpakning med nyrike nordmenn inspirert av TV-serien Exit.

MASKERADEBALL: Kostymesjef Cathrine Ahlsen tilpasser ballkostymet til Taylor Ray. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Manusforfatter Adam Price inspiserer kostymene sammen med skuespiller Eirik del Barco Soleglad som spiller en ivrig overbetjent i Økokrim.

– Min oppgave er å få ta i disse rike menneskene og sørge for at de betaler sin skjerv, jeg retter en lang pekefinger mot dagens virkelighet, forteller Soleglad.

Helst ville han iført seg den store knallrosa kappen med biter av speil, men Price setter foten ned. Soleglad spiller nemlig en overbetjent i Økokrim hvor sjatteringer av beige og brunt er mer passende.

Grådighet er bakteppet for Price sitt manus som gjør Johann Strauss d.y. sin operette fra 1874 tidsaktuell.

KOSTYME: Eirik del Barco Soleglad strekker seg etter denne kappen, men får nei fra Price. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Flere penger, flere biler, flere elskere

– Med kjempemessig klimakrise, er det flere områder hvor vi kan se at vi har vært for grådige. Det handler om at mennesker hele tiden vil ha mer, sier Price i en pause mellom prøvene.

SUKSESSDUO: Adam Price og Eirik del Barco Soleglad lyktes med å lokke et nytt publikum til operaen «Den Glade Enke». Nå frir de til bergensere med en humoristisk versjon av «Flaggermusen» om grådighet, hevn og kjærlighet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Rivalisering

I hans versjon er handlingen lagt til Oslo og Bergen. Price mener rivaliseringen egner seg godt til humor.

ENGASJERT: Manusforfatter Adam Price med operasjef Eivind Gullberg Jensen under prøven i Bergen Nasjonale Opera. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– De svært rike, utålmodige menneskene kommer fra Oslo og skal til en spektakulær fest i Bergen, hvor de oppdager de sanne verdier.



Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) som selv kommer fra Bergen sier hun vil utjevne forskjeller mellom byene.

I statsbudsjettet for 2024 fikk både Bergen Nasjonale Opera (BNO) og Bergen Filharmoniske Orkester mer penger:

BALANSEKUNST: Antrekket må gåes inn. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det som er viktig for meg, er at BNO produserer høy kvalitet. De har hatt et behov for økt tilskudd.

Feirer kjærligheten

Nå blir noe av pengene til Prices sprudlende drama med en alvorlig undertone om å feire kjærligheten.

– En historie som handler om grådighet, blir fortalt med et kjempestort smil. Med champagne i hånden kan vi tåle å få en lekse, smiler dansken.



PUBLIKUMSFAVORITT: I januar fikk Eirik del Barco Soleglad publikumsprisen fra Bergen Teaterforening for sin rolle som Charlie Chaplin i «Diktatoren». I «Flaggermusen» spiller han overbetjent i Økokrim. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han håper å gjenta suksessen med å lokke folk som aldri før har vært på opera til Grieghallen.

Da han skrev et humoristisk manus til «Den glade enke» var 40 prosent av de som kjøpte billett på opera for første gang.

– Opera masserer hjertet!