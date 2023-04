Politiet har tidlegare sagt at opp mot 1000 barn kan ha blitt offer for mannen som måndag møtte i tingretten i Bergen.

Her står den 46 år gamle bergensaren tiltalt for grove valdtekter av fire unge gutar og seksuelle overgrep mot eit 40-tals andre over nettet.

Den massive nettovergrepssaken fekk namnet «Operasjon Krypt» hjå bergenspolitiet.

46-åringen, iført svart skinnjakke og tyggande på tyggegummi, erkjente straffskuld på alle tiltalepunkt i retten måndag.

Det tok statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen nær ein time å lese opp den 15 sider lange tiltalen. Tiltalte svara «ja» over førti gonger då han vart spurd om straffskuld.

500 MILLIONAR FORSØK: Kripos prøvde å åpne krypterte filer på fleire beslaglagde harddiskar. Sjølv med 500 millionar passordforsøk gjekk det ikkje. Namnet «Operasjon Krypt» stammar frå dei mange krypterte beslaga i saka. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

Lurte gutane



Valdtektene og overgrepa vart gjennomført over nettet via chattetenester som Omegle.

Der utgav mannen seg for å vera den unge jenta «Skyler». Ved hjelp av programvare spelte 46-åringen av videoar av ei jente som mellom anna kledde av seg og utførte seksuelle handlingar på seg sjølv.

Slik lurte og manipulerte han gutane til å gjere det samme, samstundes som han gjorde opptak av det.

– Denne saka er ein vekkar. Eit generelt råd til barn må vera at ein ikkje gjer ting på kamera som ein ikkje ville gjort i eit rom med mange ukjente, seier statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen til TV 2.

Tilgjengeleg for over 300.000 brukarar

Måndag viste politietterforskarar fram korleis 46-åringen delte videoane vidare på ulike «darkweb»-forum. Det eine forumet hadde over 300.000 brukarar over heile verda.

Ein av trådane bergensaren oppretta for å dele videoar av barna, hadde over 610.000 sidevisningar, altså antal klikk inn på forumtråden.

– Her legg han først ut små forhåndsvisningar, såkalte thumbnails av videomateriale han hadde. Vidare i tråden kjem andre brukarar med ønskjer om kva videoar dei vil sjå, forklarte hovudetterforskar Hedda Solås Taugbøl i Vest politidistrikt.

ETTERFORSKARAR: Hedda Solås Taugbøl og Erik Sejrud frå Vest politidistrikt fortalde om politietterforskinga i «Operasjon Krypt». Foto: Elias Engevik / TV 2

«Hard to find boys from Norway»

I forumtrådane mottok bergensaren skryt for videomaterialet frå andre. Nokre kalla videoane til bergensaren for «all time favourite» og at dei var takknemlege for at dei fekk sjå materialet.

Men ikkje alltid var alle nøgde med det han kunne dele med dei.

– Då skriv tiltalte tilbake at han har søkt etter gutar i timevis og at han tar det han får, siterte Taugbøl på engelsk frå forumtråden.



I ein anna forumpost skreiv tiltalte at det i ein periode var «hard to find boys from Norway» – som oversettas til «vanskeleg å finne gutar frå Noreg» – og spekulerte i om det kunne vera fordi det var sommar og at alle var på ferie.

Tok beslag i dukke

Politietterforskarane fortalde måndag at dei kom på sporet av 46-åringen i 2020, fordi Kripos hadde funne materiale knytta til brukarnamn dei visste bergensaren hadde brukt før.

Han er nemleg tidlegare dømd for oppbevaring av overgrepsvideoar av barn.

Dermed rulla politiet opp ny etterforsking av mannen hausten 2020, der dei tilslutt pågreip han i bustaden hans i Bergen like før jul samme år.

Der tok politiet mellom anna beslag i ei utstillingsdukke med «gutteaktig utseende».

– Allereie i politibilen tilstod han alt han hadde gjort, sa forsvarar Kim Villanger til retten.



46-åringen har likevel ikkje delt alt med politiet. Til dømes har han ikkje gitt frå seg krypteringsnøkkelen til mange av beslaga politiet har gjort.

Bergenspolitiet sendte krypterte beslag til Kripos som forsøkte å opne filene. Sjølv med 500 millionar passordforsøk, lot ikkje filene seg opne.

FORSVARAR 46-ÅRINGEN: Advokatane Kim Villanger og Agnieszka Bulat. Foto: Elias Engevik / TV 2



– Angrar

Sidan 46-åringen har tilstått alt han er tiltalt for, handlar rettssaka i stor grad om kor lang straff han skal få.

Gjennomgangen av politiets etterforskning tok store deler av første dag av rettssaka. Det er venta at tiltalte vil forklare seg til retten tysdag.

Også tiltaltes mor er kalla inn som vitne.

– Han gir uttrykk for at han angrar og vil gi ei forklaring om kvifor han har gjort som han har gjort, seier forsvarar Kim Villanger til TV 2.