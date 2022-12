Ser urovekkende influensatrend

Én gruppe skiller seg ut i influensastatistikken, opplyser et av Norges største sykehus.

Det nasjonale influensautbruddet er nå i gang, og FHI anslår at det vil være mye smitte rundt jul og nyttår.

Før sesongen startet, gikk helsemyndighetene ut og advarte mot en særlig kraftig influensasesong .

– Alvorlig influensa

Årsaken var svært lav forekomst de siste to årene, samt en ny influensavariant man ikke hadde sett på noen år.

De to siste ukene har forekomsten av influensa økt kraftig i Norge. Det har ført til at et av Norges største sykehus, har lagt merke til en urovekkende trend.

– Den siste uken har vi hatt flere yngre pasienter med alvorlig influensa og lungebetennelse, sier avdelingsoverlege ved infeksjonsavdelingen på OUS, Anne Maargaard til TV 2.

Har du et tips? Vi jobber med helse i TV 2. Har du innspill til denne saken eller tips til noe annet vi bør skrive om? Ta gjerne kontakt på helse@tv2.no!

Pasientene er ifølge Maargard helt ned i 20-årsalderen.

– Disse har alvorlig influensa med lungebetennelse, og noen med hissig gruppe A streptokokker, sier avdelingsoverlegen.

– Kan trenge pustehjelp

Ifølge FHI er streptokokk A-infeksjon en av de vanligste årsakene til bakterieinfeksjon hos mennesker, og forekommer hyppigst i hals og hud.

«Bakterien forekommer normalt på hud og i svelget uten å forårsake plager, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjon», skriver FHI.

Ifølge den siste ukesrapporten til FHI er det nesten like mange innlagte influensapasienter i aldersgruppen 30-64 som i gruppen 65-79.

HJELP: Unge pasienter har også behov for pustehjelp på respirator som følger av influensasmitte, ifølge OUS. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Slike pasienter kan trenge pustehjelp på respirator eller ytterligere støtte, sier Maargaard.

– Ligge på korridor

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at norske sykehus har høy beleggsprosent hele året, og at det i perioder er overbelegg ved flere sykehus.

Det er det mange som ser nå, ifølge sykehusene TV 2 har snakket med.

– Slikt overbelegg håndteres ved å omprioritere ressurser eller ta ned annen aktivitet. Dette gjøre til en viss grad i influensasesongen hvert år. Noen pasienter vil da kunne oppleve å måtte ligge på korridor eller få utsatt avtalt oppfølging.